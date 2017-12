Se billedserie Den lille scene i foyeren er hurtigt blevet populær. Hver lørdag er der lørdagsjazz arrangeret af ny forening til formålet.

Furesø - 07. december 2017 kl. 10:03 Af Mikkel Kjølby

Kulturhus med mod på mere

Kulturhuset Galaksen har efterhånden 12 år på bagen. 12 år med stort set det samme hold på kontoret. 12 år med konsolidering af stedets navn og renommé. Men man kan godt tro om igen, hvis man tror, at udviklingen stopper her.

- Da jeg startede for 12 år siden, var jeg ung og naiv. Jeg havde en idé om, at banke Galaksen op til Danmarks fedeste kulturhus med alle de store kunstnere på tre-fire-fem år, lyder det med et grin fra kulturhusets leder Morten Mathiesen og forklarer:

- På godt og ondt brugte vi en del år på at lave et gængs kulturhus, som et eller andet sted mindede om alle de andre.

Han stillede sig ikke tilfreds med det. I forbindelse med en diplomlederuddannelse gik det op for ham, hvilken retning Galaksen burde bevæge sig videre ad.

- Det gik op for mig, at vi i langt højere grad skulle facilitere. Vi har en scene og en sal, som er fuldstændigt fantastisk, men det skulle ikke kun handle om de enkelte arrangementer med de store navne. Vi skulle noget mere end at vælge kunstnernavne. Der skulle ske noget i huset hele dagen - noget mere og bredere, fortæller Morten Mathiesen og fortsætter:

- Vi valgte at producere selv - ikke mindst for at få en forankring, for det kan noget specielt, når man laver teater med mennesker. Derfor har vi også lavet en lille scene ved caféen, så man hurtigt kan stable et arrangement på benene.

I dag er Galaksen en myriade af undervisning, arrangementer og meget, meget mere.

- Hvis vi skal have repareret scenegulvet, er det svært at finde tre-fire dage, hvor det ikke er i brug, fortæller Ann-Sofie Bjerregaard Hansen, som arbejder med PR og Events for Galaksen.

- Vi drømmer om at skakklubben og sundhedsplejerskerne vil bruge vores kvadratmetre og gøre huset endnu mere levende. Der er jo ingen grund til at spille bridge i et koldt kælderlokale, når man kan gøre det heroppe, siger hun.

Galaksen har af samme årsag sat gang i den café, som i flere år var lukket, og det myldrer frem med arrangementer af mindre størrelse end koncerterne med Anne Linnet.

- Lørdagsjazz er et godt eksempel. De henvendte sig selv, og vi hjalp dem i gang. I dag har de dannet deres egen forening, og hver lørdag er der jazz i foyeren, forklarer Ann-Sofie Bjerregaard Hansen.

Morten Mathiesen noteret sig også med tilfredshed, at en række tidligere medvirkende i Galaksens musical og teaterforestillinger er gået videre i karrieren indenfor skuespil eller musik.

- Det er lige det stedet kan, siger han med et smil.