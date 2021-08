Kulturerne smeltede sammen, da Niels søsatte sin balinesiske båd

For inden båden stod skarpt mod horisonten ude på Furesøens vilde vover, skulle den igennem de korrekte ritualer. Den balinesiske forening i Danmark sørgede for at formilde guderne med ofring af ris og røgelse, inden talerne af borgmester Ole Bondo Christensen, bygmester Niels Jørgen Bak Nielsen og den indonesiske ambassadør Dewi Savitri Wahab, som lige akkurat nåede at formulere et ønske om, at denne søsætning ville styrke de kulturelle bånd mellem de to nationer, inden hun fik en smag på det lunefulde danske sommervejr i form af en omgang sommerregn, som også afkølede den balinesiske dansegruppes optræden.