Kultur lader os se verden i farver

Furesø - 11. oktober 2021 kl. 10:42 Kontakt redaktionen

Debat

Listen over hvilke betydninger, ordet 'kultur' har, er lige så lang som en Wagneropera - altså pænt lang. 'Kultur' kan nemlig betegne alt fra kunst, idræt og sport, underholdning, historie, sprog, til samfundsmæssige strukturer og sociale spilleregler.

Men kulturens kerne er, at det er noget, der binder os sammen som mennesker. Uden kultur er verden uden farver, uden fællesskab og for mange af os, uden mening. Og mangel på mening, fællesskab og mulighed for udtryk, skaber grobund for ensomhed, psykisk mistrivsel, og i sidste ende også somatiske sygdomme. Kultur skaber og giver mulighed for dannelse, refleksion og sammenhold, på tværs af kulturelle, etniske, aldersmæssige og sociale grupperinger.

Kultur bidrager til bedre integration, sammenhængskraft og social bæredygtighed i lokalsamfundet. Kulturen er dermed kernevelfærd både for den enkelte borger og for en kommune som helhed.

En kommune som Furesø bør bruge kulturen aktivt til at skabe livskvalitet og værdi for store og små borgere, men også for vores lokale erhvervsliv. Attraktive kulturtilbud giver nemlig også et kommercielt afkast i form af ekstra lokal handel, og samarbejder mellem kulturaktører og lokale

erhvervsdrivende.

Vi kan kigge til andre kommuner, som Helsingør, Struer og København, som allerede arbejder ambitiøst med kulturområdet, men vi er nødt til at gøre det på vores egen måde.

I Furesø skal vi tegne vores egen, stærke kulturprofil, der bygger på de ting, der gør Furesø til noget særligt.

Vi skal også arbejde for flere større tilbagevendende kulturelle events, i samarbejde med lokale kulturaktører og erhvervslivet, som f.eks. en Furesø Filmfestival.

Og vi skal, i samarbejde med de lokale ildsjæle, arbejde for en tydelig retning og vision for Farum Kulturhus, Galaksen i Værløse, Skovhuset og øvrige kulturtilbud, så de også kan blive vigtige katalysatorer for iværksættere, erhvervsliv og frivillige foreninger.

Det er tid til nye toner og til en ny vision for kulturen i Furesø!

Sofie Pihl Carrara, Byrådskandidat for Socialdemokratiet. Bøgehaven 18. 3500 Værløse