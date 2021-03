Kristian Dagsland viser her, hvordan kulsvamp har bredt sig i træet. Foto: Kim Moesgaard, Naturstyrelsen .

Kulsvamp fører til fældning af bøgetræer

Furesø - 13. marts 2021 kl. 09:56 Kontakt redaktionen

Den opmærksomme skovgæst har formentlig bemærket, at der er sket ting og sager ved bålpladserne i nærheden af Hareskov Station. Naturstyrelsen har fældet et dusin store bøgetræer, som får lov til at blive liggende i skovbunden.

- Grunden til fældningerne er sikkerhed, forklarer skovløber Kristian Dagsland fra Naturstyrelsen og fortsætter:

- Hvert år besigtiger vi de træer, der står langs offentlige veje og tæt op ad bålpladser og skovstier for løse grene, råd svamp eller anden form for svækkelse. På vores besigtigelse her i år, kunne vi desværre konstatere, at flere bøgetræer havde tydelige frugtlegemer af den svamp, der hedder kulsvamp, og netop den er vi ekstra opmærksomme på.

Kulsvamp giver ikke store, synlige mærker på træerne, blot lysegrå områder og slimudflod fra revner i barken. men kan ikke desto mindre æde stammen indefra.

- Netop kulsvamp er vi meget opmærksomme på at opdage i tide, da den er kendt for at angribe og æder stammen på træerne indefra i skjul bag barken. Derved bliver træet et meget ustabilt træ, som kan falde fuldstændig ukontrolleret selv på en helt stille dag uden blæst. Typisk vælter træet i den retning, hvor det har flest grene, men det er ikke altid tilfældet. De her træer stod jo lige op ad bålpladser, hvor der dagligt kommer rigtig mange børnehaver, skoleklasser og andre skovgæster, så vi så ingen anden mulighed, end at fælde træerne af hensyn til skovgæsternes sikkerhed. På sigt vil et forkert vindstød kunne få træet til at gå om kuld, fortæller Kristian Dagsland.

Kulsvamp etablerer sig typisk i træer, der har fået en skade på rodudløberne eller på stammen tæt ved jordoverfladen. Når svampen har etableret sig begynder den at spise træets ved, og efterhånden har den fuldstændigt trøsket træet, så det nærmest kun holdes oppe af barken og det lidt ved, der er tilbage.

- Når vi skal fælde sådan et træ, er det med den absolut største forsigtighed, da det kan være meget farligt at fælde træer med kulsvamp, fordi råddet sidder lige i den normale fældehøjde - altså der, hvor vi arbejder med motorsaven. Træet kan derved blive helt ustabilt når vi saver, og vi må derfor nogle gange bruge traktorer med spil og wirer, så vi er sikre på ikke at få træet i hovedet, eller at det vælter ned og ødelægger noget, forklarer Kristian Dagsland.