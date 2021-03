Andrea Buur går i 1. hf på Kruses Gymnasium STX & HF. Her er hun sammen med sin gruppe i gang med at lave brikker til et spil om den franske revolution i historie.

Kruses bygger videre på HF-succes

Furesø - 10. marts 2021 kl. 19:49 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Al begyndelse indebærer visse vanskeligheder, men alle indikationer peger på, at Kruse er kommet godt i gang med HF-linjen, som blev søsat sidste sommer bl.a. for at understøtte unge eliteidrætsudøvere.

HF er et alternativ til de unge, der ønsker en anden type ungdomsuddannelse end fx. det almene gymnasium. På to år får de studerende en målrettet ungdomsuddannelse, der giver dem adgang til primært de mellemlange videregående uddannelser.

- Det har været vigtig for os at tilbyde elever fra Furesø og omkringliggende kommuner et HF, der giver mening og som læner sig op af de erfaringer vi har ved at drive det almene gymnasium, siger HF-koordinator Peter Frederiksen, og fortsætter:

- HF er hverken sværere eller lettere end STX, men kræver andre greb bl.a. fordi man ikke får standpunktskarakterer og fordi der i uddannelsen er indlagt praktik- og projektforløb, der får eleverne til at målrette HF mod det de ønsker at bruge eksamen til.

Det første kuld HF-elever på Kruses har været igennem lock down og hjemmeundervisning.

- Der startede 24 elever i august, og i dag er der 22 elever i klassen, det er helt exceptionelt. I mine mere end 15 år som studievejleder og underviser på HF har jeg aldrig oplevet så lille et frafald. HF'erne har traditionelt en anden uddannelseskultur med sig, der gør dem mere sårbare og derfor hurtigere dropper ud. Derfor er vores meget lille frafald en stor succes, siger Peter Frederiksen.

Kruse HF har som en del af HF-pakken indledt et samarbejde med FC Nordsjælland, der kan tilbyde deres fodboldspillere en ungdomsuddannelse, hvor der bliver taget hensyn til deres elitefodbold. I den forbindelse er der ansat en HF-koordinator, så det sportsrelaterede fravær ikke giver eleverne problemer med at gennemføre uddannelsen på to år.

Johan Meyer går på FCNs fodboldakademi og Kruses HF-linje.

- Det er en rigtig god skole, og jeg lærer meget. I undervisningen forventer lærerne meget af en, og at man får noget med fra modulet. Der er høje faglige krav, og det er meget positivt, siger Johan Meyer.

Det flugter meget godt med skolens oplevelser.

- Vi oplever, at netop den to-årige HF passer godt til mange eliteidrætsfolk, ikke kun fodboldspillere, og vi vil som skole godt støtte op om det og afgive ressourcer til at de unge sportsudøvere fastholder deres sport. Det har vi gjort ved at HF'erne først har undervisning fra kl. 10 to dage om ugen så eleverne her kan deltage i morgentræning, siger Anders Lassen, der er vicerektor og en af initiativtagerne til HF på Kruse.

Kruses gør klar til at udbygge HF-linjen med årgang nummer 2.

- Vi fortsætter succesen med det fortsatte samarbejde med FCN og er i gang med at udvide samarbejdet med andre elitesportsklubber. Og så glæder vi os til at introducere de nye fagpakker for den kommende 2.hf, hvor de kan vælge mellem Sundhed og Business, siger Peter Frederiksen, som også glæder sig over en kommende rejse.

- Vi har som alle andre skoler et indsatsområde, der handler om sammenhængskraft efter et år med mere eller mindre nedlukning. Derfor har vi inviteret alle afgangsklasser dvs kommende 2.hf og alle 3.g'ere på studierejse i september, hvis forholdene tillader det.

Man kan kontakte HF-koordinator Peter Frederiksen på mail: pf@mks.dk