Kruses Skole markerer sig på landsplan

På denne stod det klart for dem, at de havde presset sig igennem et forsvindende lille nåleøje, som intet mindre end 1300 klasser fra 3.-9- klasse i Danmark, Grønland, Færøerne og Sydslesvig havde kæmpet for - de er gået videre i Historiedysten.