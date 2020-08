Skolebestyrelsesformand Torben Flagsø, borgmester Ole Bondo Christensen, Marie Kruses Skoles rektor, Carsten Gade og velfærdsdirektør Tine Gram har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem Furesø Kommune og Marie Kruses Skole.

Kruses Skole ånder lettet op - besparelse begrænset til 1 mio. kr. årligt

Furesø - 24. august 2020 kl. 11:44 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gældende aftale med Marie Kruses Skole om tilskud til skolefritidsordningen Kometen udløber den 31. juli 2021.

Det blev konklusionen på det lange forløb, som blev sat i gang, da Socialdemokratiet i Furesø meddelte, at der skulle kigges nærmere på en forlængelse af tilskuddet til Kometen. Det fik Marie Kruses Skole til at stejle, da de ikke ville skydes i skoene, at man ikke tager socialt ansvar.

Formanden for Marie Kruses Skoles bestyrelse, Torben Flagsø, er glad for den nye aftale, som han ser som en anerkendelse af skolens betydning for lokalsamfundet og for skolevæsenet i Furesø:

- Den nye aftale bekræfter det nære og konstruktive samarbejde mellem kommunen og Marie Kruse. Vi har gennem de seneste måneder haft gode drøftelser med kommunens embedsfolk, og vi ser frem til at udvikle en egentlig partnerskabsaftale, hvor vi kan bidrage yderligere til at uddanne og danne børn og unge fra hele kommunen, siger Torben Flagsø.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) ser frem til en partnerskabsaftale.

- Med den nye aftale bekræfter vi værdien af et godt samarbejde mellem Marie Kruse og de øvrige skoler i Furesø. Samtidig lægger vi op til at indgå en egentlig partnerskabsaftale med Marie Kruse om eksempelvis inklusion, idrætstalentlinjer og »masterclass«. Det glæder mig rigtig meget, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S).

Den konservative viceborgmester Lars Carstensen har presset på for en god løsning.

- Det er med stor konservativ glæde at der er blevet landet en aftale om den fremtidige drift med Kometen og Marie Kruses Skole. Vi har fra begyndelsen ønsket at værne om de private institutioner og det sker med den nye aftale. Det glæder mig, at der er nået en aftale, som Marie Kruse er glad for. Det viser at vi kan opnå betydelig politisk indflydelse, når vi lægger vores energi i det brede politiske samarbejde, siger Lars Carstensen.

Loft over udgifter

Torben Flagsø udtrykker forståelse for den økonomiske del af aftalen, som indebærer et loft over de kommunale udgifter til Kometen.

- Skolen har stor forståelse for, at vi også skal bidrage til, at det kommunale budget hænger sammen. Det afgørende for os er, at vi kan styrke det gode samarbejde med kommunen, og at vi med aftalen samtidig har skabt budgetsikkerhed for Kometen i en årrække, siger Torben Flagsø.

Den tidligere aftale gav et tilskud på ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Som led i samarbejdet vil Furesø fremover yde et driftstilskud til Furesø-børn i Kometen, der svarer til driftsudgiften pr. barn i kommunale fritidsordninger. Med aftalen kan det årlige driftstilskud fra 2021 maksimalt udgøre 1,3 mio.kr. Samtidig lægger aftalen et samlet loft over de kommunale udgifter til private fritidsordninger i Furesø på 1,5 millioner kroner.