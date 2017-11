Se billedserie 30 hold dystede om medaljerne ved DM i sprog.

Send til din ven. X Artiklen: Kruseelever vandt DM i Sprog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kruseelever vandt DM i Sprog

Furesø - 24. november 2017 kl. 17:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev til lokalt guld, da Marie Kruses Skole for andet år i træk var vært for DM i Sprog.

30 hold af tre elever fra hele landet dystede om mesterskaberne i tysk, fransk og spansk på henholdsvis grundskole- som gymnasieniveau. Laura Weidner, Daniel Chehade og Sarah Kalum fra 9. klasse på Marie Kruses Skole gik hele vejen og vandt guld i tysk.

Deres stolte tysklærer, Kristian Hovmøller, forklarer, at der ligger en del arbejde bag triumfen.

- Vi havde trænet hårdt på sidste års prøver og fundet ud af, hvor svært det egentlig var, fortæller han og giver de tre elever valget mellem et håndtegn og en krammer.

Det blev til tre krammere.

Gymnasielærer står bag

Lone Holm er tysklærer på Kruses Gymnasium, og hun er hovedansvarlig for afholdelsen af de sproglige mesterskaber. Det har hun været de tre år, hvor DM i Sprog er blevet afholdt, og derfor har mesterskaberne også været at finde i Farum de seneste to år, hvor hun har været ansat på byens gymnasium.

- Vi afholder DM i Sprog for at sætte fokus på 2. fremmedsprog, men først og fremmest fordi det er rigtig sjovt. Eleverne er sammen med andre, der synes, det er sjovt at tale et fremmedsprog, så de får rigtig meget ud af det, forklarer Lone Holm.

DM i sprog er støttet af Goethe-Instituttet, Institut francais og de tre sprogs sproglærerforeninger. Dagen igennem er eleverne blevet testet i ordforråd og udtale i en række prøver. Holdene er løbende faldet fra frem til finalen, hvor to hold dyster mod hinanden i at gætte de rigtige ord i en sang. Udover de fem sproghold stiller Marie Kruses Skole også med en række gymnasieelever, der fungerer som værter gennem hele dagen. Før hver runde forklarer værterne reglerne, og de får i det hele taget arrangementet til at glide. Og så får de talt en masse fremmedsprog i løbet af dagen.

- Værterne får rigtig meget ud af det. De presser sig selv og går lige lidt længere end normalt. Og så kan man se, at de bliver så stolte, siger Lone Holm.

mikkel