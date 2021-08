Se billedserie Kronprins Frederik var på besøg hos virksomheden Creatina i Farum. Virksomheden leverer blandt andet skilte, t-shirts og medaljer til Royal Run. Foto: Matthew James/Royal Foto: Matthew James Harrison

Kronpris Frederik ville besøge Farum-virksomhed

Furesø - 12. august 2021 kl. 17:15 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Forleden var der royalt besøg hos virksomheden Creatina i Farum, da HKH Kronpris Frederik lagde vejen forbi. Den lokal virksomhed står for trøjetryk, bannere, kilometermærker, plakater, portaler, t-shirts og ikke mindst medaljerne til de forløbigt godt 70.000 deltagere.

Virksomheden i Farum drives af ægteparret Carsten og Tina Paasch, og det var Kronprisen selv, der gerne ville se virksomheden, fortæller Carsten Paasch.

"Det var en oplevelse at have besøg af ham. Vi har lavet løb for ham tidligere, så jeg har mødt ham før. Han ville gerne se vores virksomhed og var imponeret over maskinerne," siger Carsten Paasch.

Virksomheden producerer alverdens ting, blandt andet alt visuelt til store løb som skilte, bannere, flag, plakater. Under besøget i Farum prøvede Kronprisen at producere et kilometerskilt selv, og han prøvede at puste målportalen til Royal Run op.

"Vi laver til mange løb, og jeg er især glad for, at vi også leverer til Royal Run, der skal få folk til at motionere mere. Jeg har selv dyrket motion siden, jeg var 12 år, og jeg har det selv sådan, at hvis jeg ikke får motioneret, bliver jeg træt. Jeg bruger motion til at få energi og undgå stress," siger Carsten Paasch.

Royal Run blev sidste år aflyst, men i år kan man stadig nå at tilmelde sig til løbet, der holdes i fem byer: Sønderjylland (Sønderborg), Aalborg, Odense og København/Frederiksberg og Bornholm.