Kromutter med eget socialkontor

Furesø - 17. marts 2018 kl. 10:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kalder det et fritidshjem for voksne, siger Sabine Dedlow med et stort smil.

Det er nemlig ægte kærlighed på flere måder, som holder Spisehuset i gang. Det var her Sabine faldt pladask for sin mand Christian. Og det var deres kærlighed til hinanden og stedet, som dannede grundlaget for at drive stedet videre, da den tidligere ejer ville sælge stedet.

- Jeg er kommet i Spisehuset siden 2004. Fem år senere dukkede et nyt ansigt op. Jeg så en flot fyr. Det var kærlighed ved første blik, fortæller Sabine Dedlow.

Christian Steffensen hedder hendes udkårne. Han har været tjener og inspektør ved Søllerød Kro i 32 år, og var tidligere stamgæst på Spisehuset. Den dag han dukkede op igen efter nogle års fravær, slog lynet ned i ham og Sabine.

Fire år senere slog parret til og købte Spisehuset.

- Vi var bekymrede for, at det ellers ikke ville fortsætte, fordi andre interessenter ville lave det om til noget helt andet. Vi kunne godt lide alle gæsterne, så vi gjorde det. Vi købte stedet, forklarer Sabine Dedlow.

Spisehuset er derfor fortsat samlingspunkt for godt 50 stamgæster i alle aldre. Der spilles terninger, billard, bacgammon, skak, og dart. Der hygges over en kop kaffe eller en øl. Spisehuset er en beværtning i ordets klassiske forstand.

- Det er ikke en guldgrube. Jeg er gået meget ned i løn, men her får man hele tiden anerkendelse og folk er taknemmelige, siger Sabine Dedlow.

Socialkontor i baglokalet

Sabine er egentlig fra Hamburg. En tur med et kanohold til de svenske kanaler ændrede dog hendes livsforløb. For her mødte hun den danske medicinstuderende Stig. Nogle år efter blev de gift og flyttede ind i blok 12 i Farum Midtpunkt. Efter nogle afstikkere rundt i hele landet i forbindelse med Stigs turnus som læge, vendte de tilbage til Blok 12, hvor det sociale liv dengang blomstrede med fredagsbar og meget andet. Derfor blev Sabine hængende - også efter parret blev skilt.

Sabine arbejdede som tysklærer på den lokale ungdomsskole, det gør hun fortsat, men uddannede sig også som voksenvejleder og fik job i amtet og kom med i fagbevægelsen, hvor hun fik flere tillidsposter blandt andet en bestyrelsespost i den europæiske kvindelobby.

- Jeg er opdraget til at hade uretfærdighed og til at kæmpe for sagen, forklarer Sabine Dedlow.

Efter nogle år som afdelingsleder i Københavns Amt og Skoleleder i Vridsløselille Statsfængsel blev hun konsulent ved Jobcenter Gladsaxe. Men den stramme lovgivning passede ikke den socialt bevidste kvinde.

Sabines store indblik i samfundets kringlede lovgivning bruger hun nu aktivt til at hjælpe dem, der har brug for det. Hun tager altid sin Ipad med på arbejde i Spisehuset.

- Hvis de har brug for hjælp, så er den god at have ved hånden, når der skal tjekkes regler på internettet. De ved, at jeg har et stort netværk og tør åbne min mund. I det hele taget nyder jeg bare at hjælpe folk, siger Sabine Dedlow.

Sabine blev i 2009 valgt ind i Furesø Byråd og har fået sin mærkesag om at oprette en borgervejleder igennem. Hun blev dog ikke genvalgt i november måned. Derfor er der blevet ekstra god tid til at hjælpe kunderne og spille en vigtig rolle i lokalsamfundet.

- Vi flytter aldrig fra Farum Midtpunkt, og vi beholder Spisehuset, slår Sabine Dedlow fast.