Krogvadparken bliver til cykelpark for børnene

Blandt de sidste tiltag er en renovering af Krogvadparken. Efter borgerdialog valgte udvalget for natur, miljø og grøn udvikling at sætte gang i udviklingen af parken.

Planen er at lave en lille sti rundt i parken, som udstyres med en central rende, som placeres der hvor der engang var et vandløb samt to mindre bakker, en cykelvippe og en lille bro. Til sammen skal det sikre et varieret stiforløb, som skal give de små cyklister nogle udfordringer.