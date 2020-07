Se billedserie Kirke Værløse Kro bygget i 1925 på næsten samme sted som den tidligere kro, der brændte til grunden samme år. På venstre side ses rejsestalden, hvor tilrejsendes heste kunne blive opstaldet og fodret. Bagved kroen ses en stor bygning indrettet med bl.a. keglebane. Kroen er tydeligvis pastelfarvet med hvide pudsede kanter rundt om vinduerne. Luftfoto ca. 1936-38, Det Kongelige Bibliotek.

Send til din ven. X Artiklen: Kroen besøges mere end kirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kroen besøges mere end kirken

Furesø - 25. juli 2020 kl. 07:25 Af Charlotte Søllner Hernø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirke Værløse Kro, der var i drift indtil begyndelsen af 1960'erne, ligger på Bygaden i Kirke Værløse, men har de sidste knapt 40 år været anvendt til beboelse.

Den nuværende og fortsat imponerende smukke bygning blev bygget i 1925, samme år som den daværende stråtækte kro med næsten samme placering brændte ned til grunden, så kun den ene skorsten var tilbage. Det var en ulykke for byen. Det gik i hvert fald stærkt med at få bygget en ny, større og højere kro, naturligvis igen med rejsestald til heste ved siden af og en bagvedliggende bygning, der blev anvendt til dilettant, dansant og mange andre aktiviteter, fx rejsebiograf. I 1950'erne blev der tilmed opsat et ishus i krohaven ud mod gaden.

Der har ligger en kro på Bygaden i Kirke Værløse i mindst 300 år. Af gamle dokumenter fremgår det, at kroejeren i 1747 holdt en privatlærer til sine børn, hvorfor det kan udledes, at kroen har givet et godt udkomme. Kroen har muligvis allerede da været ejet af en af de store gårdejere. Lundsgårds ejer, Galberg, drev i hvert fald ifølge kilder kroen i 1780. Navnet Galberg går igen adskille årtier senere, da man i Politivennen nr. 707, Løverdagen den 18de Juli 1829, kan læse om en 'Ikke behagelig Tour til Vogns': "Krokonen madam Galberg i Kirke Værløse har en bakke med fortrinligt sand til vejbrug."

Kroen har været det naturlige samlingssted i landsbyen, der en periode ifølge folketællinger var den største by på hele egnen, dvs. i den nuværende Furesø Kommune. Birkerødpræsten Peder Discher skrev i 1773 bl.a.: "Kroen besøges mere end kirken. Søndagens formiddag anvendes i det mindste til arbejde og eftermiddagen tillige med natten til drik og kortenspil."

Da der blev anlagt en privat jernbane, Slangerupbanen, i 1906, fik også Kirke Værløse Kro glæde af mange turister fra København. I tidens stil blev kroen suppleret med keglebane og lysthus, så man om sommeren kunne spise og drikke udendørs. Menighedsrådet var ikke glade ved udskænkning af stærke drikke og ej heller for dans, men et forsøg på at få sognerådet til at forbyde begge dele, blev overhørt, da turisterne havde betydning for sognets økonomi. I 1937 fik Kirke Værløse Kro tillige tilladelse til turistbal om søndagen.

I 1959 er flere scener i filmen 'Poeten og Lillemor' optaget på Kirke Værløse Kro og det er tydeligt, at der er tale om en flot kro med plads til store fester. Kroen blev på det tidspunkt drevet af den sidste kroejer, den driftige kvinde Alvilda Christine Marie Frederikke Jensen, hvis mand, der blev kaldt 'Klap-Ejner', gik til hånde, når han havde fri fra arbejde.

Værelserne på første sal blev bl.a. udlejet på ugebasis til flere fra byen og inkluderede morgenmad, madpakke til tage med og varm aftensmad, der blev serveret i et lille lokale bag restauranten kl. 18, fortæller Svend Aage Dam, der blev hængende i byen, selv om han egentligt kom fra Bornholm, idet han mødte en lokal dejlighed, som han senere blev gift med.

Kirke Værløse Kro indeholdt en finere restaurant samt en krostue, hvor der ofte var gang i den, og ikke sjældent besøg fra Flyvestationen, hvor der var hundredvis af civilt ansatte, officerer og værnepligtige.

Alvildas barnebarn, Bjarne Kjeldbjerg, fortæller, at hans farmor var god til at lave mad og altid sørgede for, at han og hans forældre ikke manglede noget, når de havde været på besøg.

Nøglen på Kirke Værløse Kro blev drejet om, ikke på grund af tidernes ugunst, for det var opgangstider, men fordi Alvilda blev alvorligt syg. Der meldte sig beklageligvis ikke en ny kroejer på banen. Dermed sluttede en historisk epoke for den legendariske kro og byens festlige mødested.