Kristian Thorsen i sin have på Højeloft Vænge, hvor der ifølge ham er en konstant summen fra motorvejen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kristian kæmper for mindre støj fra motorvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kristian kæmper for mindre støj fra motorvejen

Fra Kristian Thorsens have kan han høre, om det er en bil eller en lastbil, der kommer kørende på motorvejen. Han har nu oprettet et borgerforslag, og et af punkterne er at sænke hastigheden til 90 kilometer i timen

Furesø - 14. marts 2021 kl. 06:04 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Kristian Thorsen bor i et rækkehus på Højeloft Vænge i Værløse, og når han går ud i sin forhave lyder der en konstant summen fra Hillerødmotorvejen. Derfor vælger han og familien oftest at sætte sig i baghaven, selvom de måske går glip af solen. Familien har boet på adressen siden 2011, og i den tid er støjen fra motorvejen kun taget til, mener han. De bor i tredje parket til motorvejen, mens der ligger parcelhuse i de forreste rækker.

"Jeg kan personligt mærke, at der er kommet en mere gennemgående summen, som er blevet kraftigere. Vi hører det ikke inde i boligen, men når vi åbner døren, er der en klar kontrast. Vi kan høre om det er en almindelig bil eller en lastbil, der kommer kørende, og jeg misunder ikke dem, der bor tættere på, da mange af deres haver ligger ud mod motorvejen. Ved simple målinger har vi målt fra 55-61 decibel, som er omkring de maksimale grænseværdier," siger han til Furesø Avis.

Nedsætte hastigheden Kristian Thorsen er samtidig formand for grundejerforeningen Nørreskov Park, der med omkring 370 boliger, er den største grundejerforening i Værløse. Og på vegne af Nørreskov Park har han nu oprettet et borgerforslag med en handlingsplan til at dæmpe støjen fra motorvejen. Borgerforslaget indeholder fire idéer til at nedsætte støjen fra motorvejen, og det første er at nedsætte hastigheden til 90 kilometer i timen på hele strækningen. De to næste er at indføre miljøzoner langs motorvejen, så tunge køretøjer over 3,5 tons ikke må køre i perioden 07-10 og 14-17 samt at bygge støjværn mod bebyggelser langs motorvejen, som menes at kunne nedsætte støjen med 8-10 dB.

Det sidste forslag er, at udskifte asfalten i de stærkt berørte områder med drænasfalt.

Hvis Kristian Thorsen kun skulle vælge mellem et af forslagene blev det at udskifte asfalten.

"Der er test i udlandet og i København, der har vist, at det har sænket lyden med 5-6 dB, så lidt kan gøre rigtig meget, og det vil gøre, at vi kommer under grænseværdierne," siger han.

Lang vej til 50.000 Borgerforslaget blev oprettet den 3. marts, og havde mandag formiddag fået 128 støtter, og der er dermed lang vej op til de 50.000, som det kræves for at forslag bliver taget op at politikerne i Folketinget. Kristian Thorsen fortæller ærligt, at han ikke regner med, at det kommer til at ske, men at borgerforslaget mere handler om at sætte fokus på problemet og på at lægge pres på lokalpolitikerne.

"Det handler mere om signalværdien. Min forventning er omkring 5000 støtter, men selv hvis der kom 50.000 støtter, skal der jo først findes penge til det, så det vil tage tid. Men nu er der snart kommunalvalg, og der vil vi fra bestyrelsen deltage i borgermøder og stille spørgsmål til problematikken om støj. Lokalpolitikerne er en lidt højere stemme, som kan lægge pres på et højere niveau, og jo mere fokus der kommer på det desto bedre," mener han.

Pres på Christiansborg Der er dog allerede voksende fokus på problemet med støj fra motorvejen fra politikerne i Furesø, og den radikale byrådskandidat, Anders Medum Groth, oprettede i oktober sidste år et andet borgerforslag, som indtil videre har fået 2585 støtter. En af medstillerne er byrådsmedlem Tine Hessner (R), og forslaget går ud på 'at afsætte markant flere midler til bekæmpelse af støj fra motorveje i bynære områder, så færre boliger end i dag belastes af støj på 58 dB og derover. Ved forlængelse af motorveje samt udvidelse af motorveje, skal der derudover afsættes yderligere midler til støjreducering af de eksisterende strækninger, som vil opleve en stigning i trafikken som følge af forlængelsen/udvidelsen', står der i forslaget.

Derudover var der i sidste måned besøg af den konservative trafikordfører Niels Flemming Hansen, som var inviteret af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Konservative i Furesø. De tre partier arbejder for en løsning på støjproblemerne ved Fiskebækbroen, og forsøger derfor at lægge pres på politikerne på Christiansborg i forbindelse med de kommende infrastrukturforhandleringer.

Fiskebækbroen er i forvejen på Vejdirektoratets liste over prioriterede projekter. De tre partier ønsker en sammenhængende plan for støjskærme, støjdæmpende asfalt, delvis overdækning af motorvejen, hastighedsbegrænsning og fremme af støjvenlige trafikvaner som bus, tog og cykler.

Har selv valgt at bo der Kristian Thorsen lagde for nyligt et opslag op i Facebook-gruppen '3500 Værløse' for at vejre stemningen i forhold til borgerforslaget. Det gav mange positive tilkendegivelser, mens der også var en del, som ikke er enige i at sænke hastigheden eller at begrænse kørslen for tunge køretøjer til bestemte tidspunkter. Flere mente, at han selv har valgt at bosætte sig tæt på motorvejen, og derfor må leve med støjen.

"Jeg anerkender, at folk har en anden holdning, og ja, man kan bare flytte et andet sted hen. Men da grundejerforeningen blev bygget i 70'erne var der ikke samme støj, og vi skal også repræsentere dem, der har boet her i 50 år. Siden slutningen af 90'erne har det været et ongoing emne i grundejerforeningen, og der er reelt set ikke sket meget, der er kun kommet mere trafik. Derfor måtte vi gøre et eller andet. Vi kan ikke fjerne larmen, men vi kan gøre noget for at reducere den," siger Kristian Thorsen.