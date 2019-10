Tine Hessner (RV) ser kork som en mulig løsning på Hareskovbys kvaler med at få etableret et kunstgræsbane.

Kork i spil til kunstgræsbane

Furesø - 18. oktober 2019 kl. 13:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blækket på den underskrevne budgetaftale i Furesø var næsten ikke tørt, før en række politikere og interessenter tog på studietur til Tingbjerg Idrætspark for at besigtige den et år gammel kunstgræsbane med kortgranulat istedet for gummigranulat.

- Vi har været ude at kigge på korkbanen i Tingbjerg, som har fungeret et års tid uden problemer. Hareskov IF har sagt god for kvaliteten af banen. Det er afgørende for mig, at kvaliteten er i orden, samt at det miljømæssige er i orden, siger Tine Hessner, formand for udvalget for Kultur, Fritid og Idræt.

Udvalget får forelagt et beslutningsgrundlag om kunstgræsbanen i Hareskovby i november måned. Bliver det vedtaget, så kan anlægget af banen komme i gang efter sommerferien 2020. Men det er visse forbehold.

- Det tager lang tid at gro kork, som derfor er et begrænset materiale. Der laves kun 100 korkbaner om året. Vi skal have forsikring om, at vores bane bliver en af de 100 baner i 2020, forklarer Tine Hessner.

Kork er et forholdsvis nyt materiale til kunstgræsbaner, men det bekymrer ikke Tine Hessner.

- Vi må turde at gå forrest. Det kan være, at levetiden for en korkbane er kortere, og at der enkelte dage med hårdt frostvejr kan være problemer, men nogen må gå forrest, siger Tine Hessner, som henviser til gode erfaringer med kork fra Tingbjerg og Aarhus.

Formanden for Hareskov IF Fodbold, Jim Midjord, var med på turen og er positivt indstillet overfor en korkbane.

- Vi havde en rigtig god dialog med Brønshøj Boldklub og Københavns Kommunes driftsafdeling, som forklarede om udfordringer og glæderne ved banen i Tingbjerg. Vi er trygge ved det, siger Jim Midjord, som i år sendte sine 750 medlemmer på græs i Hareskovby 160 dage. Resten af tiden foregik det på kunstgræsbanen i Værløse.

Budgetaftalen sørger i det hele taget for, at der bliver taget hånd om Furesøs kunstgræsbaner. Den nedslidte bane i Farum Øst renoveres i 2020, og så kom kommunens ældste kunstgræsbane i Værløse også med i aftalen. Den renoveres i 2021.

- Jeg har en tro på, at vi om nogle år står med renoverede baner i Farum og Værløse samt en nyanlagt bane i Hareskovby. Faciliteterne skal være i orden og som det er nu, er banerne en miljømæssig udfordring og farlige at spille på. Derfor er jeg rigtig glad for aftalen, siger Tine Hessner.