Se billedserie Patrick Aurø Allentoft (tv.) insisterede på, at kontrakten med agentfirmaet Beckster International skulle underskrives på terrassen ved Hareskov IFs klubhus på Birkevang. Jannick Haslund (I midten) bliver hans daglige kontakt. Til højre er det Sune Futtrup. Foto: Mikkel Kjølby

Kontrakt skulle signeres ved Patricks hjemmebane

Furesø - 29. april 2020 kl. 10:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var jo her, det hele startede, siger Patrick Aurø Allentoft og kigger udover fodboldbanen på Birkevang i Hareskovby.

Han er lige blevet 15 år. Han har skrevet en tre-årig kontrakt med Brøndby IF, men har ikke glemt, hvor han trådte sine første fodboldsko.

- Lige her udenfor klubhuset sparkede Patrick efter bolden, inden han kunne kravle, siger hans mor Helene Aurø, mens far Nick var hans første fodboldtræner.

Patrick spillede for Hareskov IF, indtil han som 10-årig tog til AB. Forrige år blev han en del af Brøndby IFs talentprogram med et massivt træningsprogram som en del af hverdagen ved siden af skolegangen i 8. klasse på Hareskov Skole.

- Det er kun det her, jeg vil. Jeg går ikke til fester. Jeg går ikke sent i seng. Jeg spiser kun det, som jeg skal, siger Patrick med et stålfast blik i øjnene.

Det er netop viljen, som har fået det store danske agentbureau Beckster International til at skrive kontrakt med knægten fra Hareskovby.

- Patrick har målnæse, men talent gør det ikke alene. Patrick er usædvanlig, fordi han allerede i en tidlig alder er klar til at arbejde hårdt. Han er målrettet og moden, fortæller Sune Futtrup fra Beckster International, som ejes af den tidligere landsholdsspiller Mikkel Beck.

Firmaet sætter en ære i at have de rette talenter i stalden.

- Vi har ikke så mange talenter i stalden, men vi går efter at have de rette talenter. Vores arbejde med Patrick begynder først nu. Vi kommer til at stille krav, men Patrick stiller meget større krav til sig selv. Det er en to-årig kontrakt, men vi satser på et langvarigt samarbejde, siger Sune Futtrup.

Patrick Aurø Allentoft er dermed blevet professionel i en særdeles barsk branche. Konkurrencen er benhård. Men det ved han godt.

- Jeg tror ihvertfald på mig selv. Alt det, der sker inde på banen, kommer fordi jeg arbejder hårdt. Jeg er ret overbevist om, at det nok skal ske for mig, siger Patrick.

Familien sørger dog for, at den unge mand passer skolegangen på lige så dedikeret en måde som fodbolden.