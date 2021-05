Forældrenes ønske om en stor udvidelse af Jonstrup Skole har fået vind i sejlene. Den Konservative byrådsgruppe bakker op om en udvidelse til og med 6. klasse. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Konservative vil udbygge skolen i Jonstrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative vil udbygge skolen i Jonstrup

Furesø - 16. maj 2021 kl. 09:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det vælter ind med børnefamilier i de nye boligområder på Flyvestation Værløse. På få år vil Jonstrup vokse til dobbelt størrelse befolkningsmæssigt. Det har fået forældrene og borgerforeningen Jonstrup 89 til at foreslå en udvidelse af Jonstrup Skole, som hidtil har fungeret som indskoling for Ll. Værløse Skole til og med 2. klasse.

Nu får forældrene opbakning fra uventet kant. De tre konservative byrådsmedlemmer Lars Carstensen, Susanne Mortensen og Egil Hulgaard skifter kurs og støtter nu en trnvis udvidelse af Jonstrup Skole til og med 6. klasse. Det sker efter et møde med repræsentanter for områdets grundejerforeninger.

- For at imødekomme stigende børnetal foreslår vi konservative, at kommunen udbygger skolen i Jonstrup. I takt med at flere og flere boliger bliver færdigbyggede, og beboerne flytter ind i området på den gamle flyvestation, stiger børnetallet meget hurtigt i Jonstrup. Mange unge familier flytter ind i de nybyggede boliger, og det betyder at vi kigger ind i et stort behov for skolekapacitet for de små klasser. Vi konservative fremlægger derfor vores forslag om udbygning af Jonstrup skole op til 6. klasse, siger Lars Carstensen til Frederiksborg Amts Avis.

Det er ikke sådan ligetil, at udvide Jonstrup Skole. Der skal findes plads på eller omkring de eksisterende lokaler på Det Gl. Seminarium midt i Jonstrup. Allerede sidste år besluttede byrådet en mindre udvidelse og frigav midler dertil. Men det er ikke nok i længden.

- Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed. Den største udfordring er at få vedtaget en plan for, hvordan skolen skal udvikle sig, og hvor den skal ligge. Når Jonstrup er fuldt udbygget, vil de mere end 1000 husstande kunne fylde en lokal skole. Derfor mener vi, at det er rigtigt at lave en langtidsholdbar løsning. En løsning på skolespørgsmålet vil give nuværende og kommende forældrene ro i mavn. Og tro på at den lokale skole er et stabilt skoletilbud til Jonstrups børn. Det vil vi fra konservativ side gerne være med til at give dem, lyder det fra Susanne Mortensen, Egil Hulgaard og Lars Carstensen.

Det konkrete forslag lyder således:

- Vi foreslår, at Jonstrup skole udbygges til to spor op til 6. klasse trinvist - med 0. klasse i 2021 og hvis klasserne er fyldte med yderligere trin, så de børn, der starter i år, kan gå i Jonstrup skole til og med 6. klasse i 2027. Samtidig foreslår vi en styrkelse af Ll. Værløse skoles udskolingsdel fra 7-9. klasse. Dermed kan Ll. Værløse skole udvikle udskolingsretninger, der kan tiltrække børn fra resten af kommunen, sammen med naturligvis de unge fra Jonstrup. Forslaget vil indgå i årets budgetforhandlinger, og vi håber, at vi kan lande en politisk aftale, som giver forældrene ro i maven, lyder det fra den konservative byrådsgruppe.

Dermed er er den konservative gruppe nu på linje med Venstres byrådsgruppe, som allerede sidste år foreslog en større udvidelse af Jonstrup Skole.

- Det er en rigtig god ide. Det har vi jo hele tiden foreslået. Det vil vi også fremlægge budgetforslag. Vi er glade og stolte over, at de andre partier også begynder, at kan se, at det er en god ide at styrke vores lokalsamfund, siger Jesper Larsen.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) vil gerne træde en lille smule på bremsen. Socialdemokratiet foreslår i første omgang en udvidelse til og med 3. klasse. - Nu kigger vi på at udvide skolen til og med 3. klasse. Prognosen siger, at der ikke er så mange elever lige nu, så der er ikke noget hastværk, siger Henrik Poulsen, som helst ikke ser en skattestigning.

- Hvis vi skal udvide videre, så er der en række økonomiske overvejelser. Jeg kan ikke forestille mig, at Konservative vil øge skattetrykket for at bygge en større skole i Josntrup. Vi skal tage det stille og roligt. Jeg vil være rigtig glad, hvis vi kan blive enige i byrådet om at putte et ekstra skruelåg på, og styrke skolen til og med 3. klasse. Det er også det, som jeg kan forstå, at forældrene ønsker, lyder det fra Henrik Poulsen.