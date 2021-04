Konservative stiller med nye ansigter

- I dette valgår er det en fornøjelse at opleve at kandidaterne er strømmet til, og at de er fyldt med energi og gå-på-mod, siger partiets borgmesterkandidat Lars Carstensen, som er valgt som nummer 1 på listen, der som altid er med sideordnet opstilling. Det bliver altså de personlige stemmetal, der skal afgøre, hvilke kandidater der får plads i Furesø Byråd.

- Vi har fået samlet en konservativ liste, som bærer præg af kandidater, som byder ind med masser af erhvervserfaring. Samtidig føler kandidaterne, at de har lyst til at give noget tilbage til den dejlige kommune de bor i. Jeg mener, at erhvervserfaring og evnen til at få ting til at ske er vigtige egenskaber. Det gør ikke spor, at kandidaterne ikke er rutinerede politikere, tværtimod er det en fordel, at de kommer ind og tilfører noget nyt. Jeg glæder mig til at føre en sjov og spændende valgkamp med hele det konservative kandidathold, lyder det fra Lars Carstensen.