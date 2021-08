I 2017 stillede Sanne Sejrbo op for Venstre. I 2021 stiller hun op for Det Konservative Folkeparti. Privatfoto.

Konservative snupper kandidat fra Venstre

Furesø - 12. august 2021 kl. 19:39 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Konservative i Furesø opstiller Sanne Sejrbo som kandidat ved kommunalvalget. Sanne var ved kommunalvalget i 2017 opstillet for Venstre og opnåede 122 personlige stemmer.

- Jeg har igennem længere tid overvejet mit politiske ståsted. Jeg trænger til ny luft på det politiske plan, et nyt sted at bruge mine evner, og der er valget for mig naturligt faldet på Konservative, siger Sanne Sejrbo.

Sanne Sejrbo er bosat et stenkast fra rådhuset i Værløse, hvor hun bor med sin mand, søn på 10 år og datter på 7 år.

- Vi flyttede til Furesø for at vores børn skulle have et smukt og trygt sted at vokse op. Min mand er vokset op i Værløse og børnenes oldemor bor på Ryetbo plejehjem. Mine vigtigste mærkesager er børn og unges trivsel samt seniorliv, hvor jeg kan mærke, at mit hjerte banker mest, forklarer Sanne Sejrbo.

Den konservative vælgerforening glæder sig over tilgangen af kvindelig kandidat med en stærk baggrund.

- Det er med stor glæde, at vi har modtaget Sannes tilkendegivelse om, at hun vil stille op på den konservative liste. Vi byder hende varmt velkommen som medlem og kandidat hos os, siger formand Henrik Røgind.

Den konservative borgmesterkandidat Lars Carstensen siger:

- Vi får et styrket team med Sanne ombord. Sanne har baggrund indenfor økonomi og organisation samt tidligere erfaring med at drive valgkampagner, som vi glæder os til at omsætte i praksis. Sanne er en helstøbt kandidat til byrådet og bliver helt sikkert et stærkt byrådsmedlem.