Konservative og Raidkale Venstre indgår teknisk valgforbund. Det markeres af den konservative formand Torben Quist, Radikale Venstres spidskandidat Tine Hessner, den konservative spidskandidat Lars Carstensen samt Radikale Venstres lokalformand Neel Ingstrup. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Konservative og Radikale Venstre indgår valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative og Radikale Venstre indgår valgforbund

Furesø - 01. juni 2021 kl. 19:43 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Fronterne er trukket op til kommunalvalget i november måned, og det bliver med andre alliancepartnere end ved valget i 2017.

Det står klart efter, at Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om et valgteknisk samarbejde forud for det kommende kommunalvalg. De to partier har arbejdet sammen i 12 år som støttepartier for Socialdemokratiet og borgmester Ole Bondo Christensen, men i henhold til valgforbund er konstellation ny.

Det Konservative Folkeparti har tradionelt set tilhørt det borgerlige valgforbund, mens Radikale Venstre de seneste valg har været i valgforbund med Socialdemokratiet og SF. Nu er de i stedet fundet sammen.

Det sker med udgangspunkt i et fælles ønske om at skabe gode løsninger for Furesøs borgere. Begge partier er af den opfattelse, at det bedste styre for Furesø er over midten, hvor man evner at bøje sig mod hinanden for at finde holdbare løsninger.

- Derfor finder vi det naturligt, at Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre i Furesø indgår i et teknisk samarbejde, siger spidskandidaterne Tine Hessner (RV) og Lars Carstensen (K).

Partierne vil ud over det tekniske samarbejde sammen identificere fælles politikområder, som kan danne udgangspunkt for den kommende valgperiode. Det kan eksempelvis være om friplejehjem, sikring af areal til en ungdomsuddannelse, udspil på kulturområdet, mm.

- I begge partier er vi stærkt optagede af at vi har et stærkt kultur- og idrætsliv, og det ønsker vi at styrke i den kommende byrådsperiode, siger Tine Hessner (RV).

. Vi har i begge partier et ønske om at opføre et friplejehjem, så vores ældre borgere får mulighed for at vælge mellem forskellige boliger og serviceniveauer. Gennem samarbejde skaber vi resultater, supplerer Lars Carstensen (K).

Partiernes lokalforeninger bakker op.

- De klassiske partier har vist sig at være langtidsholdbare, og vi kan se, at vælgerne i længden bliver trætte af fløjpartier og enkeltsagspartier. Vi er sammen klar til at påtage os det fortsatte ansvar for kommunens videre udvikling, siger Neel Ingstrup formand for Radikale i Furesø.

Fra Konservative Folkepartis side handler det om samarbejde.

- Med samarbejdet ønsker vi at styrke den samarbejdende midte i byrådet. Vi har gang på gang vist, at seriøst arbejdende partier får mere gennemført end partier, som står på fløjene og råber op, siger Torben Qvist formand for Konservative i Furesø.

Ved valget i 2017 fik Konservative 13,9 procent af stemmer. Radikale Venstre snuppede 6,7 procent af stemmerne og afleverede et halvt mandat til Socialdemokratiet, som dermed nåede op på 10 mandater ud af 21 i byrådet.

Konservative har massiv fremgang i de nationale meningsmålingerne, mens Radikale Venstre efter en turbulent periode ligger stabilit. Med fælles front står de to partier til fem mandater, mod tre til Konservative og en til Radikale Venstre i det nuværende byråd.

De øvrige valgforbund består af: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. SF, Enhedslisten og Alternativet.

Socialdemokratiet og Nye Borgerlige har endnu ikke indgået valgforbund med andre partier.