Den konservative viceborgmester Lars Carstensen vil have sat turbo på processen med at finde den mangeårige kulturhusleder Zanne Jahns afløser. Det er efterhånden 17 måneder siden, at Zanne Jahn valgte at gå af som kulturhusleder. Foto: Mikkel Kjølby

Konservative efterlyser ansættelse af ny leder til Farum Kulturhus

Furesø - 21. august 2021 kl. 19:04 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Ganske vist har corona-situationen sat kutlrulivet på pause i lange perioder, men ikke desto mindre undrer den konservative viceborgmester Lars Carstensen sig over, at Furesø Kommunes kulturforvaltning endnu ikke har slået stillingen som leder af Farum Kulturhus op. Der er trods alt gået 17 måneder siden det blev offentliggjort, at Zanne Jahn efter 28 år på posten gik på pension.

- Det har taget alt for lang tid at finde en ny leder. Lederens rolle er at skabe fællesskaber og at inddrage de mange frivillige i arbejdet i huset - og det er vigtigt at det arbejde hele tiden er i gang, fastslår Lars Carstensen.

Det er især hensynet til de mange brugere af kutlurhuset, som Lars Carstensen lægger vægt på.

- Kultur betyder meget. Kultur giver sammenhæng og relationer. I Farum Kulturhus har der altid været højt til loftet og plads til alle. Vi skal passe på de perler vi har i kommunen. Jeg er ked af at være vidne til at Farum Kulturhus har været udfordret af Corona, og at Kulturhusets mangeårige leder Zanne Jahn gik på pension uden at blive erstattet,. Der er brug for en hurtig plan for Farum Kulturhus. Fællesskaberne i Farum Kulturhus må ikke tabes på gulvet. Vi skal støtte op om de lokale kræfter og der er brug for en ildsjæl som kan skabe energi og sammenhæng, siger Lars Carstensen.

17 måneder er gået uden, at stillingen som kulturhusleder er blevet slået op. Det er der gode grunde til, men nu skal der ske noget.

- I forbindelse med Zanne Jahns pensionering fik vi en kulturchef i Furesø Kommune. Berit Elmark fik til opgave at skabe et kultursekretariat, som skal skabe sammenhlng mellem kulturinstitutionerne. 2020 var et overgangsår, hvor Zanne Jahn fortsætte sit virke i kulturhuset på nedsat tid. Derefter har der været corona-nedlukninger. I den situation er det rettidig omhu ikke at ansætte en ny leder, mens kulturhuset har været lukket. Der er et stillingsopslag på vej. Vi forventer at ansætte en ny leder pr. 1. november, lyder det fra Tine Hessner (RV), udvalgsformand for Kultur, Fritid og Idræt.

Hun er i høj grad enig med Lars Carstensen i forhold til vurderingen af Farum Kulturhus store betydning.

- Selvfølgelig er der brug for en indsats i Farum Kulturhus. Der er mange aktører, som skal koordinere deres aktiviteter, siger Tine Hessner.

Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt afventer en analyse om fritiidslivet behov. Den forventes klar i september måned. Derefter vil der blive lagt en plan for områdets fremtid.