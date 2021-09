Lars Carstensen glæder sig over, at farumborgerne kan benytte Grafens biograftilbud, men ser gerne en ny biograf opført i samarbejde med Farum Bytorv. Han kalder en sådan biograf for en brobygger mellem Kulturhuset og Bytorvet. Foto: Mikkel Kjølby

Konservative: Farum skal have en biograf

Furesø - 17. september 2021 kl. 11:51 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Den store, forkromede plan for Farum Kulturhus og foreningslivet i Farum lader fortsat vente på sig.

Men nu spiller den konservative viceborgmester Lars Carstensen ud med et forslag. Han ser gerne, at Farum får en biograf, som kan være brobygger mellem Farum Kulturhus og Farum Bytorv.

- Jeg forestiller mig, at vi etablerer en biograf i samarbejde med bytorvet, så den kan danne bro mellem Kulturhuset og Bytorvet, siger Lars Carstensen og fortsætter:

- En biograf vil gøre det lettere for bytorvet at tiltrække spisesteder og Kulturhusets aftenaktiviteter vil have et større publikum. Det skal være en biograf med flere sale således at der er noget for enhver smag. En biograf vil blive et naturligt samlingspunkt for unge, men også gøre Farum Bytorv mere attraktivt for de handlende. En biograf kan etableres i samarbejde med Kulturhuset, således at kulturhusets funktioner kan drage nytte af biografens eksistens og omvendt. Hvis vi sikrer at der kommer mere liv på Farum bytorv i ydertimerne, vil det også kunne styrke detailhandelen.

Lars Carstensen ser intet modsætningsforhold i at kommunen aktivt støtter opførelsen af en ny biograf.

- I Lyngby-Taarbæk var det en konservativ idé at bygge Kinopalæet i forbindelse med Lyngby Storcenter. Den idé har vist sig at holde - så hvorfor skulle det ikke fungere i Furesø, lyder det spørgende fra Lars Carstensen.

Furesø Kommune har i forvejen to biografer. I Værløse Bio & Café er der tale om en forpagtningsaftale med kommunen, som ejer bygningen. I Farum har den frivillige forening Grafen i 26 år sikret bioturen for de lokale borgere med en enkelt forestilling på hverdage og to i weekenderne i Kulturhusets teatersal. Grafen får tilskud fra Furesø Kommune. I 2020 var tilskuddet på 145.000 kr.

Lars Carstensen varsler også en mulig udvidelse af Farum Kulturhus. Ikke mindst i lyset af Aktivitetscenter Stiens begrænsede levetid pga. bygningernes tilstand.

- På sigt kommer vi også til at kigge på Kulturhuset i forhold til foreningslokaler. Jeg vil ikke udelukke, at det bliver nødvendigt at udbygge det nuværende kulturhus, så de foreninger, der i dag holder til i for eksempel Bybækskolen, får et centralt sted, hvor de kan udføre deres aktiviteter. Jeg tror, at det er godt for både Bytorvet, Kulturhuset og foreningerne hvis vi samler flere aktiviteter og skaber samklang mellem dem. Jeg foreslår at vi laver en plan for kulturhusets fremtid og ikke mindst samspillet med handelslivet og foreningerne, lyder det fra Lars Carstensen.