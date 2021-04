Farum Bytorv holder konkurrence med spørgsmål om selve centret og om Farum by. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Konkurrence skal hjælpe butikkerne i gang efter nedlukning

17 gavekort stilles på højkant i quiz om lokal viden

24. april 2021 kl. 10:00 Af Jens Berg Thomsen

En stor konkurrencequiz skal være med til at sætte gang i handlen efter coronanedlukningen. I konkurrencen er der gavekort på højkant til en samlet værdi på 20.000 kroner, skriver centret i en pressemeddelelse.

"Vi kan ikke få armene ned over at være åbnet op igen. Vi har savnet både butikker og kunder helt vanvittig meget. Det har været nogle lange og seje måneder i centerbranchen, men nu er der lys for enden af tunnelen - og det skal selvfølgelig fejres," siger lyder det fra centerchef Kenneth Barenholdt.

Konkurrrencen kører på bedste coronavis. Kunderne har mulighed for både at deltage i centret og hjemme fra sofaen. Konkurrencen kører fra 26. april til 16. maj, og man deltager via centrets hjemmeside eller via QR-kode fra konkurrence-standen på store torv på Farum Bytorv. Quizzen tester folks lokale viden om Farum by - og også deres viden om centret, står der.

"Alle, som deltager, er med i konkurrencen om gavekort til en samlet værdi af 20.000 kr., og man behøver ikke engang at svare rigtigt for at deltage," lyder løftet.

"Det seneste år har givet os mulighed for at reflektere og sætte endnu mere pris på det fællesskab, som vi her på Farum Bytorv er en del af. Vi har derfor valgt at lancere en konkurrence, hvor Farum er omdrejningspunktet, fordi vi er utroligt stolte over at være lokalt forankret - stolte af at være en del af Farum by og det stærke fællesskab, som byen repræsenterer. Og jeg vil da opfordre alle til at se, hvor godt de egentlig kender deres egen by," siger Kenneth Barenholdt.