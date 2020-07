Kongeturen er blevet udsat

Starten på Lars Klarskovs Odyssé var fastsat til den 30 maj. Der var dagen for et stort pinsebordsarrangement på Værløse Bymidte, hvor Lars så tit kommer kørende i sin racer, som han kalder den.

- Vi bliver nødt til at udsætte turen rundt i landet. Som det er lige nu med krav om social afstand, giver det ikke mening at sende Lars afsted. Vi håber, at det bliver muligt senere på sommeren, lød det fra Morten Lorenzen.

Derfra til Ebeltoft eller Aarhus. Hele vejen op til Skagen og derfra ned langs den jyske vestkyst til Esbjerg. Vejen hjem til Værløse går over Kolding, Svendborg, Nakskov og op over Sjælland.

- Vi er rigtig glade for, at et vores gode medlemmer vil slå et slag for hjerneskadesagen og vise hvor meget, man egentlig kan på trods af en hjerneskade, siger Morten Lorenzen, som forventer intensiv mediedækning af turen.