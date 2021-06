Se billedserie Anders Engelbrecht (tv.) og Thomas Kristensen (th.) fik ast turbo på visionen om en håndværkeruddannelse målrettet filmbrancen i forbindelse med konferencen Danske Visioner. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Konference samlede branchen om filmuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Konference samlede branchen om filmuddannelse

Furesø - 19. juni 2021 kl. 07:38 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Ude i Hangar 5 optages mange af de store TV-shows. Inde i et baglokale står en gigantisk greenscreen. Og oppe hos Spekta produceres kulisser til Badehotellet, teaterforestillinger og meget andet. Hele Filmstationen summer af kreativitet og virkelyst.

I det hele taget er dansk film inde i en rivende udvikling og kan stå overfor et eksporteventyr. Men manglen på kvalificeret arbejdskraft sætter en naturlig dæmper på udfoldelserne. Skaberne af Filmstationen, Thomas Kristensen og Anders Engelbrecht, formulerede derfor for år tilbage en vision om at skabe en håndværkeruddannelse målrettet filmbranchen på Flyvestation Værløse.

Den slags tanker er ikke lette at få til at lette. I sidste uge fik Thomas og Anders dog sat turbo på projektet, da hele branchens pinger var samlet til konferencen Danske Visioner på Filmstationen.

- Vi skal kvalificere hele produktionsmiljøet og uddanne alle led i fødekæden - også de kreative filmhåndværkere, som tæller en bred vifte af fagligheder, der er særligt specialiserede i arbejdet med film og tv-produktioner. Filmstationen her i Furesø har de fysiske rammer og vil både i forhold til uddannelse og samlingen af branchen på tværs af det kreative produktionsmiljø kunne indgå som partner og understøtte visionerne. Som startskud til den videre afklaring af rammer og indhold for filmhåndværkeruddannelsen, vil Filmstationen investere op til 500.000 kr. i afdækningen og udarbejdelsen af et projektforslag, lød deres melding på konferencen.

Filmstationens nyansatte direktør Rikke Faaborg Jarmer glæder sig over massiv opbakning fra branchen, de relevante ministerier og det politiske niveau.

- Danske Visioner var sat i søen for at samle branchen om projektet, og det lykkedes til fulde, siger Rikke Faaborg Jarmer, som nu skal samle trådene og føre processen videre.

- Nu går vi i gang med at afsøge, hvad der skal til, og hvem der skal involveres i projektet, forklarer Rikke Faaborg Jarmer.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) er begejstret for projekt: Filmuddannelse.

- Filmstationen rummer en række super spændende virksomheder inden for film, TV, lys, lyd og design. Der er er et meget stort potentiale i at knytte uddannelser til det aktive produktionsmiljø, der findes på Filmstationen, siger Ole Bondo Christensen og fortsætter:

- En del af vores 2030-strategi er netop at etablere forskellige uddannelsesmuligheder i samarbejde med det lokale erhvervsliv, så fra Furesø Byråd bakker vi op om den fortsatte erhvervsudvikling på Filmstationen og gerne også placering af uddannelsestilbud i miljøet. Vi er i dialog med blandt andet Viborg Kommune, som har satset på et uddannelsesmiljø inden for animation og visuelle brancher.

mikkel