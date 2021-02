Kommuner går sammen med Realdania om at indsamle viden om trafikstøj

Den røde farve strækker sig hele vejen gennem Furesø Kommune. Nu er Furesø og Gladsaxe Kommuner gået sammen med Realdania om at indsamle viden om trafikstøj.

Furesø - 12. februar 2021 kl. 11:18 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I september måned løftede Frederiksvborg Amts Avis sløret for et spirende samarbejde mellem Furesø og Gladsaxe Kommuner samt fonden Realdania. Nu er samarbejdet formaliseret, og parterne er gået ud med en pressemeddelelse.

Det er et samarbejde som i første omgang går ud på at indsamle viden fra ind- og udland om mulighederne for at reducere generne af trafikstøj fra motorvejene. I den forbindelse skal det også undersøges om den gamle drøm om en overdækning af Hillerød-motorvejen gennem Farum er bæredygtig.

- Flere steder i udlandet findes der gode eksempler på, hvordan man har løst støjproblemerne ved at overdække motorveje og udvikle byerne hen over motorvejene. Det er de erfaringer og den viden fra både ind- og udland, vi skal have frem, så vi kan sikre, at det fortsat er attraktivt at bo i vores byer, siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) og fortsætter:

- Vi har store arealer, hvor der ikke kan bo mennesker på grund af støj fra motorvejene eller hvor vores rekreative arealer og naturområder er støjbelastet og dermed forringet. Hidtil har vi ikke kunnet finde løsninger med en overbygning af motorvejen, som var mulige at realisere på grund af økonomien. Men hvis vi også begynder at regne på, hvad trafikstøjen koster på sundheden og manglende muligheder for at udvikle vores by og forringelse af vores natur og rekreative områder, så bliver det pludselig et helt andet regnestykke.

Projektet vil inddrage eksperter og aktører, som arbejder med gener og løsninger på trafikstøjen. Det gælder for eksempel Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen og en række vidensinstitutioner. De kan blandt andet hjælpe med den seneste viden om støjskærme støjdæmpende asfalt og de kan hjælpe med at afdække de juridiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for at overdække motorvejene. Samtidig vil de tre projektejere også vende blikket mod udlandet.

I Danmark findes der allerede stor viden om støjreducerende vinduer og facader, støjafskærmning ved vejene, støjfri asfalt m.m. Men der er brug for nye og helhedsorienterede løsninger på, hvordan man kan udvikle byer, der er plaget af trafikstøj, så de bliver attraktive at bo og opholde sig i.

- Der er et stort "videns-hul" i forhold til at finde de gode innovative løsninger på, hvordan vi kan vedligeholde og udvikle de byrum og friarealer, som er udfordret af støj fra de store veje. Løsninger, der samtidig kan være med til at understøtte udviklingen af den bæredygtige by, så byens andre udfordringer med for eksempel klimatilpasning, CO2-reduktion og affald kan løses. Vi leder efter de gode løsninger fra ind- og udland på, hvordan vi kan indrette byens torve, pladser, rekreative områder, skolegårde, daginstitutionernes udearealer, så generne fra støjen begrænses. Vi vil rigtig gerne støtte op om, at vi får samlet den viden, så vi alle kan få gavn af den i udviklingen af vores byer - ikke kun i Gladsaxe og Furesø, men i hele Danmark", siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Inden sommerferien skal der sammensættes to ekspert-team til at løse opgaven og resultaterne af projektet forventes at ligge klar i 2022. Projektet koster 1,7 millioner kroner at gennemføre, hvoraf Gladsaxe og Furesø kommuner bidrager med henholdsvis 500.000 og 350.000 kr., mens den filantropiske forening Realdania støtter projektet med 850.000 kr.