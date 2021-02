Kommunens udledning af CO2 er mere end halveret

- Jeg er stolt over, at vi i Furesø Kommune har været enige om at prioritere klimaet og en grøn omstilling gennem så mange år. Vi står nu med et bemærkelsesværdigt flot resultat. Det viser med al tydelighed, at vi som kommune går foran og viser, hvordan alle i Furesø kan være med til at realisere mål om at træffe klimavenlige valg i hverdagen, siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.