Kommunen ville ikke - nu vil private lave skovbørnehave i Jægerhytten

Flere private aktører har været på besigtigelse og har overfor Naturstyrelsen udtrykt interesse for at lave en skovbørnehave på stedet. Derfor har Naturstyrelsen sendt en ansøgning om landzonetilladelse til Furesø Kommune. Her kan man læse, at skovbørnehaven ønskes indrettet i den eksisterende bygning. Dertil ønskes opført et skur og en bålhytte.

- Jægerhytten ligger et umådelig smukt sted og er en fin gammel hytte, som trænger til en kærlig hånd. Jeg forstår godt, at Naturstyrelsen ønsker at undersøge mulighederne for at bruge stedet. Tanken om en skovbørnehave er kendt i kommunen, den tanke barslede vi selv med for halvandet år siden. Men det kunne da også være interessant at brede mulighederne ud. En naturcafé, et naturstøttepunkt eller noget lignende er også oplagt, lyder det fra Bettina Ugelvig Møller.