Kommunen vil hjælpe erhvervslivet

- I Furesø Kommune gør vi alt, hvad vi kan for, at vores lokale erhvervsliv ikke bliver ramt for hårdt af coronavirussen. Vi er klar over, at de står i en meget vanskelig situation. Derfor er kommunen i gang med at fremrykke drifts- og anlægsopgaver på fx lukkede skoler og kommunale bygninger i det omfang det er muligt. Vi er også i gang med at gennemgå de konkrete muligheder for at betale regninger for færdigt arbejde ekstra hurtigt, siger Hassan Yilmaz (S) formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv.