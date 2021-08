Kommunen vil hjælpe børn ind i foreninger

Furesø Kommune vil hjælpe med at få børn og unge til at dyrke mere sport her efter corona-nedlukningen. Pressefoto

Furesø Kommune vil efter corona hjælpe børn til at dyrke sport

Furesø - 05. august 2021

Det frivillige foreningsliv i Furesø Kommune er genåbnet efter en længere Corona-nedlukning, og børn og unge kan derfor igen mødes i foreningsregi.

Corona-nedlukning har betydet, at Furesø Fritidsvejledning har haft svært ved at tilbyde vejledning til kommunens foreningsuvante børn og unge. Det er heldigvis ved at ændre sig, og interessen for at dyrke sport er stigende.

"Pandemien har været hård for blandt andet fællesskaberne i fritids- og foreningslivet. Særligt de udsatte børn og unge har været udfordret af, at foreningslivet har været stille under Corona-nedlukningen. Derfor håber Furesø

Fritidsvejledning, at eksempelvis dette års sommerferieaktiviteter og gratis idrætstilbud, såsom projektet "Åben Sjov Hverdag", kan give kommunens børn og unge gode oplevelser - oplevelser, der sætter fokus på fællesskab, motion, læring og trivsel, og som giver kommunens børn og unge lyst til at fortsætte i det ordinære foreningsliv efter sommerferien," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Penge til foreningerne Furesø Fritidsvejledning hjælper også Furesø Kommunes foreninger i genstarten. Derfor opfordrer kommunen foreninger til at søge Furesø Fritidsvejlednings to puljer for foreningsuvante børn og unge. Puljerne har til formål at hjælpe foreningerne med at få fat i børn og unge, der normalt ikke er medlem af en idrætsforening.

Fritidsvejledningens puljer kan både søges med henblik på at genstarte nedlukkede hold eller nytænke aktiviteter, der kan være interessante for foreningsuvante børn og unge. Der kan søges om op til 10.000 kroner, og Furesø Fritidsvejledning behandler og godkender projektansøgningerne løbende.

Læs mere om Furesø Fritidsvejledning på www.furesoe.dk/fv Jk