Kommunen udgiver økokogebog

- I Furesøs Fritidsordninger er der kun nogle steder ansatte til at lave mad til børnene og det kan være udfordrende for medarbejderne at trylle sunde, mættende, billige, økologiske og klimavenlige retter op af den kreative hat. Furesø Kommune har derfor udgivet en kogebog, med de bedste opskrifter fra de fritidsordninger der allerede har høje økologiprocenter, fortæller Stine Rahbek Pedersen, projektleder for grøn omstilling i Furesø Kommune.

De kommunale køkkerne har de seneste år været i gang med en omlægning til økologi ud fra en målsætning om, at børn, unge og ældre skal have sund, klimavenlig, økologisk mad.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her