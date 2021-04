Furesø Kommune overtager forpligtelsen til at færdiggøre Perimetervejen i Sydlejren. Freja ejendomme betaler 18 mio. kr. for at slippe af med forpligtelsen. Arkivfoto: Mikkel Kjølby

Artiklen: Kommunen på vej til at overtage endnu et anlægsarbejde på Flyvestation Værløse

Furesø Kommune overtog fornylig forpligtelsen til at færdiggøre Laanshøj trafikalt. Entreprenøren Calum betaler 6 mio. kr. for at slippe af med forpligtigelsen.

Nu har et flertal i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling anbefalet, at Furesø Kommune skal stå for færdiggørelsen af tredje etape af Perimetervejen i Sydlejren. Venstre stemte imod, da partiet ikke ønsker, at kommunen skal overtage risikoen for merudgifter. Furesø Byråd skal konfirmere beslutningen.