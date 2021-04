Modelfoto: Adobe Stock Foto: rh2010 - stock.adobe.com

Kommunen opfordrer spisesteder til at tænke i udeservering

Hos Furesø Kommunen har de lavet en fast track ordning for spisesteder, der for eksempel ønsker ekstra plads til udeservering

Furesø - 22. april 2021 kl. 14:51 Kontakt redaktionen

Med genåbningen om hjørnet åbner Furesø Kommune nu op at lynbehandle ansøgninger om udeservering. Furesøs politikere traf sidste forår en beslutning om at hastebehandle ansøgninger om udeservering for at hjælpe virksomhederne til at skabe omsætning i en svær tid.

Tilbuddet gælder både spisesteder, der i dag har udeservering, men som for eksempel ønsker at skabe mere omsætning med et større areal, og det gælder nye ansøgere, der ser nogle muligheder i udeservering på for eksempel fortov, en p-plads eller et offentligt område.

Gå nye veje "Det er glædeligt, at vi nu igen - med omtanke og ansvarlighed - kan få gang i hjulene. Under nedlukningerne har vi lært at mødes i det fri, og det skal vores spisesteder have glæde af. Hvis det kan være en hjælp for virksomhederne, og det kan ske forsvarligt, opfordrer vi derfor alle, der kan se en fordel i det, til at gribe muligheden for udeservering," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.

Formand for Furesø Erhvervsforening, Birgit Ritter, håber, at spisestederne tager imod opfordringen, ikke mindst nu hvor restriktioner betyder færre gæster end før corona-pandemien.

"Der er brug for virksomheder, der tør gå nye veje, og at vi som kunder bakker op om de initiativer, der bliver taget. Udeservering og en fast track-mulighed er noget af det, vi har skubbet på for i erhvervsforeningen, hvor vi også opfordrer til, at flere handler lokalt," siger hun blandt andet i pressemeddelelsen.

