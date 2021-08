Furesø Kommune trækker godkendelsen af det private pasningstilbuid Børnehuset Bambi tilbage. Dermed lukker institutionen præ 1. septmeber. Børnene fordeles på nærliggende kommunale dagtilbud. Foto: Mikkel Kjølby

Kommunen lukker privat dagtilbud

Furesø - 20. august 2021 kl. 08:33 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FARUM: Efter mere end et år med skærpet kommunalt tilsyn har Furesø Kommunes Udvalg for Dagtilbud og Familier besluttet, at godkende en indstilling fra forvaltningen om, at Børnehuset Bambis tilladelse til at drive privat dagtilbud tilbagetrækkes med effekt fra den 1. september.

Forældrene blev orienteret ved en møde med Furesø Kommunes forvaltning onsdag aften. De 28 børn overføres til kommunale dagtilbud, så tæt på Børnehuset Bambi som muligt.

- Jeg vil gerne understrege, at i forhold til omsorg og kærlighed til børnene har der aldrig været problemer, men den pædagogiske læring og de obligatoriske trivsels og sprogvurderinger har haltet. Det faglige indhold har ikke været godt nok, lyder det fra Jakob Karter, bestyrelsesmedlem i Børnehuset Bambi.

Jakob Karter har været med fra starten i Børnehuset Bambi, som blev stiftet for ti år siden i den tidligere kommunale daginstitution Tumlebo i Farum Midtpunkt. Det gik ganske gnidningsfrit frem til oktober 2020, hvor forvaltningen fik en alvorlig bekymring for kvaliteten. Der blev fremsendt en partshøring til bestyrelsen indeholdende et krav om, at der skulle ses en forbedring af det pædagogiske miljø, personalesammensætning og ledelse. Ved samme lejlighed blev Bambi sat under skærpet tilsyn.

- Vi har været igennem tre lederskift indenfor ti måneder, og hver gang er en del af personalet stoppet. Det er uheldige omstændigheder omkring leder- og personalesituationen, som har givet udfordringer med at opretholde den pædagogiske kvalitet. Bestyrelsen har gjort, hvad den kunne, men nogle gange lykkes det bare ikke, siger Jakob Karter.

Børnehuset Bambis nuværende leder blev ansat i maj måned. Bestyrelsen ønskede, at kommunen ville gå med til at forlænge godkendelsen frem til 1. december, da der er en positiv udvikling i forhold til den pædagogiske kvalitet, men sådan blev det altså ikke.

Jakob Karter har dog forståelse for forvaltningens ageren i sagen.

- Der har været en rigtig god dialog med forvaltningen igennem hele forløbet, siger Jakob Karter.

Dagtilbudschef Anna Fosdal melder ligeledes om en god dialog med bestyrelsen for Børnehuset Bambi.

- Vi har haft særlig opmærksomhed på Børnehuset Bambi i halvandet år, da vores kommunale tilsyn viste, at der var udfordringer med den pædagogiske kvalitet - herunder hvordan børnene blev stimuleret sprogligt og på anden vis. I løbet af 2020 oplevede vi også ledelsesmæssige udfordringer og manglende opfølgninger på anbefalinger, som det kommunale tilsyn er kommet med. På den baggrund satte vi i oktober 2020 Bambi under skærpet tilsyn. Vi har gennem hele forløbet haft tæt dialog med bestyrelsen, som har vist positiv vilje og åbenhed for dialog, siger Anna Fosdal.

At det så alligevel endte med, at tilladelsen blev trukket tilbage, skyldes, at der ikke er sket en stabil forbedring.

- Vi har aftalt en handleplan med Bambi og oplevet midlertidige fremskridt, men må konstatere, at der ikke sker en stabil forbedring. Trods påbud, har Bambi fx ikke stabilt formået at gennemføre og følge op på sprogvurderinger og trivselsvurderinger. Der er fortsat stor ustabilitet omkring ledersituationen, hvor der for fjerde gang på et år er en ny ledelse, og der er stor udskiftning af medarbejdere. Vores vurdering er derfor, at Bambi ikke lever op til dagtilbudsloven, og derfor har vi indstillet til udvalget at trække godkendelsen, hvilket de har godkendt, forklarer dagtilbudschef Anna Fosdal.