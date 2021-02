Kommunen laver aktivitetsbaner fire steder

Fysisk inaktivitet er kilden til alt ondt, og det siger sig selv, at når skolerne og foreningerne er lukket, så er gode råd dyre for især børn og unge.

Det får nu Furesø Fritidsvejledning til at reagere. I et forsøg på at aktivere børnene og deres forældre er der lavet en aktvitetsbane i Farum Midtpunkt. I den nærmeste fremtid åbner lignende baner ved Farum Arena, Søndersøskolen og ved Langhuset i Værløse.

Det hele køres online. Den første rute er lavet. Den er i Farum Midtpunkt. Når man kommer frem til et punkt, kan man finde aktiviteterne på Furesø Kommunes hjemmeside, hvor der findes informative videoklip. Der er fire niveauer. Så der er noget for alle.

- Det er et samarbejde imellem Furesø Fritidsvejledning og Ninjafabrikken. Vi har tidligere haft et frugtbart samarbejde i sommers omkring Åben Sjov Hverdag i Farum Midtpunkt. Vi vil gerne tilbyde børn og familier noget aktivitet udenfor, i en tid hvor foreningslivet er lukket. Vi har ikke tidligere prøvet denne form for aktivitet, men ser den nuværende tid med nedlukning som muligheden for, at få ideen prøvet af, forklarer Karsten Rasmussen, som gerne ser alle aldersgrupper i aktion på ruterne.