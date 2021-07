Rene Friis fra Grome Automobiler foran en af de elbiler, som han tilbød Furesø Kommune. Foto: Louise Vilster

Kommunen køber elbiler udenbys: Jeg synes, det er underligt

Grome Automobiler i Farum gav to tilbud på elbiler til Furesø Kommune med en stor rabat. To tilsvarende biler blev i stedet købt i Ballerup, og det undrer daglig leder Rene Friis, at kommunen ikke handler lokalt

Furesø - 25. juli 2021 kl. 08:18 Af Louise Mørch Vilster

Især under coronakrisen har der været et stort fokus på at handle lokalt for at støtte de lokale virksomheder i en svær tid.

Og hos den mindre Farum-virksomhed, Grome Automobiler, har de ligesom mange andre steder også kunne mærke coronakrisen trykke.

Daglig leder Rene Friis, håbede derfor på, at han havde en chance for at sælge to eldrevne erhvervsbiler til Driftsgården i Værløse, der hører under Furesø Kommune.

Men i stedet endte det med, at kommunen valgte at købe to ens svarende biler hos den større forhandler Trio Biler, der både findes i Ballerup og Brøndby. Det undrer Rene Friis, at kommunen valgte at lægge ordren udenbys, da han mener, at han havde givet et tilbud, der blev svært at matche.

"Jeg havde et møde med en leder fra Driftsgården i december, hvor jeg fik at vide, at de var interesseret i en ladvogn. Jeg bestiller derfor en Maxus bil hjem, som de får lov til at låne en hel dag. De synes, at den er fin, men jeg får at vide, at der ikke er råd i budgettet til det, men at de vil vende tilbage efter nytår," siger han.

Fod indenfor Rene Friis hører dog ikke mere fra Driftsgården, og i januar ringer en kunde til ham og siger tillykke med handlen med kommunen, da der nu står en bil magen til ved Driftsgården.

"Jeg kører derned og kigger, og ser, at der står Trio Biler på siden," siger han.

Rene Friis forstod ikke, hvorfor hans virksomhed blev valgt fra, da han ifølge ham selv, har givet et tilbud uden avance. Det var nemlig vigtigere for ham at få en fod indenfor hos kommunen end at tjene på det i første omgang.

"Hvis kommunen er glade og tilfredse, er det den bedste PR, jeg kan få," siger han.

Furesø Avis har set tilbuddet, hvor der er givet 30.000 kroner i rabat.

"Det undrer mig, hvis de har fået et bedre tilbud," siger han.

Det samme sker et par måneder senere, efter at Rene Friis blev inviteret til at give et tilbud på endnu en Maxus elbil- denne gang en varevogn. Igen hører han ikke noget fra driftsgården.

"Jeg forsøgte at ringe til dem, men telefonen blev ikke taget. Jeg synes, at der er underligt, og jeg blev faktisk lidt ked af det. Det lyder måske dumt, for det er bare biler, men jeg har brugt lang tid på det, og jeg ved ikke, hvorfor jeg blev valgt fra," siger han.

Svar fra økonomichef Furesø Avis har derfor henvendt sig til Furesø Kommune for at spørge ind til den konkrete sag og om kommunens generelle politik om at købe lokalt. Det har ikke været muligt at tale med lederen fra Driftsgården. I steder har økonomichef Ane Plouman Hag sendt et skriftligt svar, hvor hun dog ikke svarer på, hvorfor kommunen i dette tilfælde valgte en forhandler udenfor kommunegrænsen.

"I Furesø Kommune er vi langt med elektrificeringen af vores bilpark. Vores andel af elektriske køretøjer er blandt Danmarks højeste, og vi har i snart mange år testet og afsøgt nye løsninger, blandt andet sammen med lokale forhandlere. Vi servicerer selv bilerne på eget værksted og stiller derfor en række krav, når vi afsøger markedet for nye køretøjer. Blandt andet at de skal være gode arbejdspladser for vores medarbejdere, at prisen er den rigtige, men også at vi med købet kan indgå et længerevarende samarbejde med forhandleren om blandt andet hurtig levering af reservedele," skriver hun.

Ane Plouman Hag fortæller også, at udrulningen af elbiler åbner op for nye bilmærker og leverandører, som kommunen går i dialog med. Og at kommunen gerne selv vil bygge deres biler op efter behov.

"Særligt er markedet for arbejdskøretøjer ganske nyt. Her får vi ofte leveret køretøjer med råt chassis, så vi selv kan bygge dem gerne op efter de behov, vi har. Det vil sjældent være en løsning for os at blive tilbudt en standard ladvogn til listeprisen."

Ny indkøbsaftale Rene Friis er dog ikke blevet meget klogere på, hvorfor han blev valgt fra som leverandør, da de to biler, han har set hos Driftsgården ifølge ham, er magen til.

"Hvis de har fået et billigere tilbud, så er det helt fair. Men jeg synes, at det er underligt. Jeg vil gerne vide, hvorfor de fravælger en forhandler fra deres egen kommune. Jeg har ikke noget ønske om hævn, jeg vil bare gerne i dialog," siger han.

Sidst i svaret fra Furesø Kommune nævner økonomichefen, at kommunen nu har indgået aftale med SKI (statens og kommunernes Indkøbsservide), hvor de fremover vil indgå aftaler om indkøb af elbiler. SKI udvikler købsaftaler med leverandører, som kommunerne kan vælge at bruge, som kan give bedre priser på indkøb på alt fra IT, fødevarer og biler. Når det gælder håndværker-og konsulentydelser bruger kommunen dog ikke SKI-aftaler men i stedet leverandørportalen Comdia, hvor kommunen lægger opgaver op til de tilmeldte erhvervsdrivende.

"SKI har udbudt bilindkøbet og indgået aftaler med mange bilimportører, som kommunerne kan benytte. Denne metode skaber bedre gennemsigtighed i vores indkøb. Driftsgården er dog stadig interesseret i, at forhandleren af de købte biler ligger så tæt på Driftsgården som muligt, og vi tager derfor meget gerne en snak med lokale forhandlere om mulighederne for at komme på SKI-aftalen," skriver Ane Plouman Hag.

Unfair konkurrence Rene Friis frygter dog, at det med SKI-aftalerne bliver endnu sværere for en mindre, lokal bilforhandler at komme igennem til kommunen. Det skyldes, at der er en række krav, som virksomhederne skal leve op til, for de kan blive godkendt af SKI.

"Det er komplet umuligt, da vi blandt andet skal fremvise dokumentation for seks erhvervsbiler, som vi indenfor et år har leveret til samme kunde, og vi er mest vant til at sælge personbiler. Derudover skal vi give fem referencer på salg af varevogne. Først der kan vi komme i betragtning. Det går ud over de lokale forhandlere, og det vil være de store forhandlere, der får aftalerne. Det er ikke det, der hjælper lokalsamfundet," mener han.

Men hvis kommunen kan få en billigere pris på SKI-aftalerne, er det så ikke fair?

"Hvis det er billigere, så er det fair. Men vi kan være ligeså gode leverandører som andre, og det bliver umuligt at komme ind hos kommunen, hvis alt bliver udbudt over SKI. Det er ulig konkurrence, og det svarer til at fravælge nogen på forhånd," mener han.

Furesø Avis har forsøgt at få en kommentar fra kommune om konsekvensen af SKI-aftalerne for de lokale virksomheder. Det har dog ikke været muligt på grund af ferie.