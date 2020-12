Umage makkerpar. Enhedslistens Øjvind Vilsholm, den tidligere Venstre-borgmester i Farum, Lars Carpens, fik sendt forslaget om Frodes Plads videre til byrådet. Her var der fuld opbakning til at få startet et undersøgelse af mulighederne. Foto: Mikkel Kjølby

Kommunen kigger nærmere på ønsket om Frodes Plads

Furesø - 19. december 2020 kl. 10:08 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det startede med Korf ejendommes ønske om at ændre adressen for Farum Hovedgade 48-50 til Banktorvet. Det fik Farum Lokalhistoriske Forening på banen med et forslag om, at pladsen skulle opkaldes efter købmand Frode Jensen, idet stedet i folkemunde kaldes Frodes Plads efter manden, som i årtier drev købmandsforretning på stedet og startede traditionen med juletræstænding på denne plads.

Begge forslag blev afvist af et flertal i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

- Det var underligt. Vi sad med en indstilling om enten ja eller nej til Banktorvet. Først, da vi stillede forslaget om Frodes Plads, kom forvaltningen på banen med forklaringen om, at adresseloven ikke åbner mulighed for at tage en del af vejen ud, fortæller Lars Carpens.

Forslaget om adresseændring til Banktorvet blev afvist af et enigt udvalg, mens forslaget om Frodes Plads blev afvist af et flertal bestående af Socialdemokratiet og Konservative med henvisning til adresseloven.

Men det stoppede ikke Lars Carpens (V) og Øjvind Vilsholm (Ø), som begærede sagen i Furesø Byråd med henblik på at få undersøgt muligheden for at opkalde et område efter Frode Jensen ved at rette henvendelse til Stednavneregistret.

Sagen var på Furesø Byråds dagsorden onsdag aften, og her var der opbakning hele vejen rundt.

- Det er dejligt med opbakning til forslaget i byrådet. Nu får vi det undersøgt, det er vigtigt, siger Øjvind Vilsholm.

Meldingen fra de andre partier i byrådet var ganske klar.

- Vi vil gerne have en plads, der kan få det officielle navn Frodes Plads. Vi glæder os til en afklaring, lød det fra Lene Bang (S).

- Det er jo Frodes Plads. Lad os få det undersøgt, sagde Tine Hessner (RV).

Også den konservative Susanne Mortensen bakkede fuldt ud op om en undersøgelse.

Og så blev det sådan. Sagen sendes tilbage til forvaltningen, som skal undersøge mulighederne for, at Frodes Plads kan optages i Stednavneregistret. Til stor glæde for Farum Lokalhistoriske Forening.

- Det er vi virkelig glade for. Det er for alle dem, der har været så glade for Frode og har kaldt dette sted for Frodes Plads lige så længe, man kan huske, siger Ketty Træholt, formand for Farum Lokalhistoriske Forening.

Frode Jensen boede sine sidste år på Gedevasevang. En dag nævnte et medlem af Farum Lokalhistoriske Forening muligheden for at opkalde en plads efter ham.

- Frode fik et lys i øjnene. Det var som, at se julelysene blive tændt på Frodes Plads, fortæller Ketty Træholt.