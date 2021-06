Det ender med en mindre besparelse for grundejerne i Furesø. Foto: Adobe Stock Foto: Kzenon/Kzenon - stock.adobe.com

Kommunen hæver gebyret på affaldshåndtering

Grundejerne skal ikke længere betale moms af affaldshåndteringen, men samtidig hæver kommunen gebyret

Furesø - 10. juni 2021 kl. 15:04 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er ikke længere muligt for staten at opkræve moms på dagrenovation, da det er i strid med EU-lovgivningen. Derfor bliver grundejerne i Furesø fra juli fritaget for at betale moms, som vi i Furesø Avis tidligere har fortalt. Det vil fremgå af en ny skattebillet, som grundejerne modtager i juni ved den halvårlige opkrævning.

Det skulle resultere i en årlig besparelse per grundejer på omkring 700 kroner, men den besparelse bliver nu langt mindre ifølge kommunen. For i stedet for at spare de 25 procent i moms bliver gebyret for affaldshåndteringen hævet med 18,5 procent. Det vil sige, at en grundejer i stedet kun sparer 238 kroner om året.

Får ikke moms tilbage Det skyldes, at Furesø Kommune samtidig mister retten til at få momsen retur for de ydelser, der indgår i affaldsordningerne.

"Før betalte Furesø Kommune for eksempel en vognmand for kørsel plus momsen og fik senere momsen retur fra SKAT. Fremover får Furesø Kommune ikke momsen retur, og det betyder, at grundejeren skal afholde den udgift, fordi dagrenovationens udgifter og indtægter skal hvile i sig selv. Indtægter og udgifter skal balancere," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Derudover venter kommunen stadig på et såkaldt styresignal fra SKAT, der ventes efter sommerferien. Det vil fortælle, hvor meget og hvor langt tilbage i tiden, at grundejerne har krav på penge tilbage for tidligere betalt moms.

"For den moms, der allerede er opkrævet på affaldsgebyrer ved 1. rate af ejendomsskatter i 2021 og de foregående år, afventer Furesø Kommune udmeldingen fra Skattestyrelsen, da det i øjeblikket ikke er afklaret, om kommunen kan rejse krav om tilbagebetaling af tidligere betalt moms, eller hvor mange år tilbage kravet vil kunne gøres gældende," skriver kommunen.