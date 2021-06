Se billedserie Bynidten 76-88 er en af to bygninger, hvor Furesø Kommune er villig til at droppe hjemfaldelsespligten, men kun mod en investeringsplan ejernes side. Foto: Mikkel Kjølby

Kommunen går aktivt ind i udviklingen af Bymidten

Furesø - 17. juni 2021 kl. 18:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

VÆRLØSE: Der er gryende optimisme på Værløse Bymidte. Flere spisesteder og cafeér har etableret sig. En ny strategi er ve dat blive implementeret af Centerforeningen.

Men der er mere godt nyt. For nu vil Furesø Kommune gå aktivt ind i udviklingen af Værløse Bymidte, som er et kludetæppe af forskellige ejere, kommunale grunde og gamle klausuler.

DEAS (tidligere Nordea-ejendomme) ejer en stor del af den nyere del af Værløse Bymidte. Især de to bygninger, hvor der er tomme lokaler. Det gælder den gamle Nordea-bank (Bymidten 50), samt bygningen, hvor man tidligere fandt en sportsbutik (Bymidten 76-88).

Da bygningerne i sin tid blev opført, fulgte en såkaldt hjemfaldelsespligt med, da de står på kommunale grund. Det betyder, at Furesø Kommune i princippet kan købe bygningerne tilbage til markedspris i henholdsvis 2036 og 2038. Det skal, der gøres noget ved. Udvalgsformand Egil Hulgaard (K) vil motivere DEAS til at investere i udviklingen af Værløse Bymidte med en noget for noget-ordning.

- DEAS har givet udtryk for, at hjemfaldelsespligt er en hindring i forhold til at imvestere i ejendommene. Vi har ingen planer om, at købe ejendommene tilbage. Vi ser hellere, at ejerskabet bliver interesseret i at styrke Bymidten. Det er vi i dialog om, siger Egil Hulgaard, men understreger følgende:

- Det er ikke en gratis omgang. Det er noget for noget. Kommunen kan give afkald på ejendommenes hjemfaldelsespligt mod, at der bliver investeret i en udviklingsplan i en konkret og håndfast aftale. Vi vil gerne motivere bygningernes ejere til, at gå aktivt ind i udviklingen af Værløse Bymidte.

I netop disse to bygninger er det oplagt at bygge i højden og derved frigøre økonomi til at udvikle bygningerne. Det følger godt i tråd med Furesø Kommunes ønske om at byfortætte omkring bykernerne.

- Hovedpointen er, at vi gerne vil fortætte mere omkring Værløse Bymidte for at styrke muligheden for at have et samlingspunkt, styrke kulturlivet og handelslivet omkring Bymidten, forklarer Egil Hulgaard.

Parkeringsfond i spil

Parkeringsforholdene er altid en hindring, når man vil byfortætte. Sådan er det også ved Værløse Bymidte. Furesø Kommune har et bud på en løsning: en parkeringsfond.

- Det går ud på, at ejerne af de enkelte matrikler får svært ved at finde de nødvendinge parkeringspladser, hvis de vælger at udvikle ejendommene med flere boliger. For at Furesø Kommune kan løfte den problematik, kan ejendommenes ejere sætte penge i en parkeringsfond. Fonden går ud på, at samle penge til, at bygge nye parkeringspladser ved Værløse Bymidte fx. ved stationen, siger Egil Hulgaard, som er optimistisk på Bymidtens vegne.

Furesø Kommune vil i hvert fald gøre sit til, at give Bymidten endnu et løft.

- Vi skal tage Bymidtens forcer og styrke dem. Det er en kæmpe fordel, at man køre ind på selve Bymidten og parkere lige foran butikkerne. Desuden har Bymidten en dejlig åben plads. Man har lyst til at være her, lyder det fra udvalgsformanden.

Furesø Kommune sætter gang i to spor. Det ene er: Ideudvikling med borgerne. Det andet er, at kommunen, ejendomsejerne, butiksindehavere lægger en fælles plan.

- Det er første gang kommunen aktivt indgår i gensidigt forpligtende samarbejder med ejere og erhvervsdrivende siger Egil Hulgaard.