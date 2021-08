Borgmester Ole Bodno Christensen (S) tog imod partikollegaen, erhvervsminister Simon Kollerup ved torsdagens erhvervstræf på Flyvestation Værløse. Foto: Mikkel Kjølby

Kommunen - et levende laboratorium i nyt samarbejde med erhvervslivet

Furesø - 30. august 2021 kl. 11:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det tætte samarbejde mellem Furesø Kommune og de lokale erhvervsforeninger blev tilført endnu en dimension, da der i torsdags var erhvervstræf i Hangar 2 på Flyvestation Værløse. Foran hundrede lokale erhvervsfolk præsenterede erhvervsminister Simon Kollerup (S) og borgmester Ole Bondo Christensen (S) et nyt initiativ.

Furesø Kommune sætter 1. mio kr. af til konkrete projekter i samarbejde mellem det private og det offentlige.

- Hvis vi også i fremtiden skal lykkes med den grønne omstilling og sikre god velfærd, skal vi tænke nyt, og som offentlig sektor turde åbne vores arbejdspladser op for erhvervsliv og forskning. Hvordan forebygger vi livsstilssygdomme og bruger teknologien klogt i ældreplejen? Hvordan omlægger vi transport, forbrug og erhverv, så Furesø bliver CO2 neutral? Det er spørgsmål som disse, vi sammen skal finde svar på. Derfor vil jeg gerne tage første skridt og invitere interesserede virksomheder til at bruge Furesøs arbejdspladser som et levende laboratorium, hvor nye ideer og teknologier kan blive afprøvet i praksis. Samtidig vil vi selv igangsætte arbejdet med at finde de første pilotprojekter, med afsæt i de behov der allerede er i kommunen, siger Ole Bondo Christensen.

Helt konkret inviteres erhvervsforeningerne, en kreds af virksomheder samt Erhvervshus Hovedstaden og DTU med til at definere rammerne. Målet er at kunne etablere et fælles erhvervsudviklingsselskab, som kan drive innovationspartnerskaberne fremover.

Det var lige vand på erhvervsminister Simon Kollerups mølle.

- Samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder er en hjørnesten i den danske samfundsmodel. Det blev helt tydeligt under corona, hvor samarbejdet viste sit værd. Derfor skal vi også se, hvilke redskaber vi har i værktøjskassen, så vi kan gøre samarbejdet mellem det offentlige og private endnu bedre, så vi kan spille hinanden stærkere - til gavn for hele samfundet, lød det fra Simon Kollerup (S)

Den konservative viceborgmester Lars Carstensen sidder som formand for Udvalget for Digitalisering og Innovation, og forklarer nærmere, hvad parternskaberne går ud på.

- Vi er netop nu ved at sende budgettet i høring, og der foreslår vi, at der afsættes 1 mio. kr. i årene fremover, som skal benyttes til helt konkrete projekter, der er med til at nytænke og skabe bedre rammer for borgernes liv og kommunens arbejde. I Udvalget for digitalisering og innovation har vi arbejdet for denne dagsorden i indeværende byrådsperiode, og jeg ser derfor frem til, at arbejdet nu bliver bredt endnu videre ud, forklarer Lars Carstensen.

Formand for Furesø INDUSTRI, Mogens Brusgaard og formand for Furesø Erhvervsforening, Birgit Ritter tager vel imod de nye tanker om innovationspartnerskaber.

- Et tættere samarbejde om innovation fx inden for grøn omstilling og velfærd ligger helt naturligt i forlængelse af det samarbejde, vi allerede har, og hvor vi tidligere i år indgik en partnerskabsaftale. Det er helt naturligt, at vi sammen udvikler helt konkrete løsninger, som kan være til gavn for både erhvervsliv og kommune. Et vigtigt fokusområde i forbindelse med velfærd er, at tænke forebyggende frem for konsekvensbehandling. Det ultimative succeskriterie er, at vi får skabt brugbare innovative løsninger, der rækker ud over kommunegrænsen, siger de to erhvervsformænd.