Se billedserie Dette boligforslag med lejligheder og rækkehuse på den nordlige del af erhvervsgrunden +er ifølge by-og kulturdirektør stendødt. Grafik: Widex/Furesø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen afviser højt etagebyggeri på Widex-grund: Det kommer aldrig til at ske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen afviser højt etagebyggeri på Widex-grund: Det kommer aldrig til at ske

Både direktør og udvalgsformand slog fast. at et forslag fra Widex med lejligheder og rækkehuse ikke har gang på jord. Det stoppede dog ikke de kritiske kommentarer til borgermøde

Furesø - 24. juni 2021 kl. 19:19 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det var både fysisk og digitalt, da der onsdag aften blev holdt borgermøde om erhvervsområdet ved Kirkeværløsevej.

Furesø Kommune har selv efterspurgt idéer fra borgerne til, hvad området i fremtiden skal rumme, som kan være en blanding af erhverv, boliger og offentlige tilbud.

En stor del af den nordlige del af erhvervsområde er ejet af Widex, som tidligere har spillet ud med et forslag om lejligheder og rækkehuse i et såkaldt volumenstudie, der viste plads til 123 boliger.

Som Furesø Avis for nyligt har fortalt var der i høringssvarene stor modstand fra naboer mod at bygge højt etagebyggeri i området, der ligger lige op af et villakvarter.

Boligforslag er stendødt Men den frygt kunne by-og kulturdirektør Claus Torp mane til jorden, da han viste slidet med lejligheder og rækkehuse, hvor der nu var et stort, rødt kryds henover.

"Og så har jeg den slide, jeg har glædet mig allermest til at vise jer i dag. Det var et projekt, der var fremme på et tidspunkt, og lad os ikke bruge mere energi på det projekt, for det er stendødt, og det kommer aldrig til at ske," sagde han efterfulgt af klapsalver i salen.

Han tilføjede derefter:

"Det betyder ikke, at der ikke kan komme boliger deroppe, eller boliger i mere end én etage. Men det der kommer ikke til at ske, og det har jeg både udvalgsformanden og borgmesterens opbakning til," sagde han.

Udvalgsformand for by og boligudvikling, Egil Hulgaard (K) uddybede senere til mødet, hvorfor forslaget fra Widex med rækkehuse og lejligheder ikke har fået politisk opbakning.

"Det lever ikke op til nogen af de ønsker, vi havde fra politisk side med blandede byfunktioner. Det skal give noget tilbage til Furesø, og det synes vi ikke, at det gjorde i tilstrækkelig grad. Vi vil også gerne starte på en mere åben bane end et klart projektforslag. Det er nogle af grundene til, at det er blevet skudt ned," sagde han.

Kun erhverv Ifølge en del af høringssvarene giver naboer dog udtryk for, at de er åbne for rækkehuse eller villaer, der kan matche det omgivende villakvarter. Fra Miljørådets side lød opfordringen dog, at området ikke bør være en blanding af boliger og erhverv, men derimod fortsætte som kun erhvervsområde. Det sagde Charlotte Søllner Hernø, der er næstformand i Miljørådet, som er et råd, der er nedsat af Furesø Kommune.

"I alle andre kommuner forsøger man at adskille boliger og erhverv, også plejehjem, som bliver regnet for boliger, da de støjgrænser, der er gældende for boliger, også kommer til at være gældende for virksomheder. Altså bliver deres mulighed for at agere stærkt begrænset," sagde hun og tilføjede.

"Det er det eneste erhvervsområde, der ligger exeptionelt godt i forhold til tilgængelighed. Der ligger lige op af s-toget og hurtigbusserne, og det er optimalt i forhold til arbejdspladser. Kommunen vokser hele tiden, og vi skal jo også kunne tilbyde arbejdspladser til folk, der ikke kører i Lamborghini frem og tilbage i Nordsjælland," sagde hun.

Som svar på dette gav Claus Tarp hende ret i, at det kan give problemer at have erhverv og boliger tæt på hinanden.

"Men det er ikke et uløseligt problem, fordi der er nogle niveauforskelle, man kan arbejde med, og man kan arbejde med bygningerne som støjdæmpende, og man kan arbejde med støjvægge. Men det er klart noget, man skal være meget opmærksom på, og når man laver lokalplanen, skal man vide, at støjgrænserne kan overholdes," svarede han.

Trafikkaos Et andet centralt punkt var trafik og trafiksikkerhed i området, som i forvejen er præget af blandt andet tung trafik. En repræsentant for grundejerforeningen Søglimt, der ligger op til Ny Vestergårdsvej luftede en bekymring om mere trafik.

"Trafikken er i øjeblikket meget kaotisk og utrolig farlig, og der er rigtig mange uheldige situationer. Uanset hvordan man anvender området, vil der nok blive en øget belastning, og det er i hvert fald noget af det, der bekymrer os rigtig meget," sagde hun og tilføjede, at det kunne være en fordel, hvis det forblev et erhvervsområde.

"Så vil man få pendlerne ind, når vi andre pendler ind," sagde hun. Til det svarede Claus Torp blandt andet:

"Vi er opmærksomme på, at Ny Vestergårdvej også fungerer som skolevej. Det er klart, at vi skal kigge ind i nogle løsninger. Trafikalt er det ikke et velfungerende område."

Vil score kassen Aftenens måske mest kontante udmelding kom fra Solveig Bisgaard, der både er bestyrelsesmedlem i Furesø Industri og medlem af Miljørådet.

Hun mener, at det er en dårlig idé at blande boliger og erhverv i samme område. Og grundejeren Widex blev ikke forskånet.

"Hvorfor bliver det ved med at dukke op? Det gør det fordi, der sidder nogle grundejere i det nordlige erhversområde, som kan tjene kassen, hvis det bliver til boliger. Furesø Kommune ejer kun en lille bid af det nordlige erhvervsområde. Men hvem skal betale for, at nogen kan score kassen. Det skal borgerne i form infrastruktur, skoler, institutioner. Så jeg vil meget fraråde det," sagde hun.

Borgermødet er kun starten på en længere proces, der til sidst munder ud i en ny lokalplan. Men ifølge Claus Torp skal vi godt ind i 2022, før der vil være noget konkret for politikerne at tage stilling til. Det er dermed ikke sidste gang, at borgerne kan give deres mening til kende.

"Der er ikke noget politisk pres for at få det ræset igennem. Vi er ude i en reel høring, det er en udviklingsproces, og det kan tage lang og kort tid," slog Egil Hulgaard fast.