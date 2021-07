De forskellige grundejere på Værløse Bymidte får nu en større gulerod til at få sat gang i udviklingen. Arkivfoto: Louise Mørch Vilster

Kommune vil forpligte udlejere på Bymidten: Der har for længe været tomme lejemål

En ny aftale med grundejere på Værløse Bymidte skal give incitament til at få liv i de tomme bygninger. "Det bliver noget for noget," siger udvalgsformand

Furesø - 03. juli 2021 kl. 06:32 Af Louise Mørch Vilster

Værløse Bymidte skal have en samlet udviklingsplan. Det mener politikerne, som derfor vil indgå samarbejdsaftaler med grundejerne på Bymidten. Et forpligtende samarbejde betyder samtidig, at kommunen opgiver sin hjemfaldspligt til bygninger, som vil sige, at kommunen ikke længere har ret til at købe dem tilbage i henholdsvis 2036 og 2038.

Udvalgsformand for by-og boligudvikling, Egil Hulgaard (K), fortæller, at det er noget for noget, hvis hjemfaldspligten skal bortfalde.

"Vi vil gerne have noget udvikling af bymidten, men jeg kan forstå på ejerne, at det har været hæmsko, at de har hjemfaldspligt. Vi kan godt annullere pligten, men så må der også ske noget. Så må de tomme lejemål blive lejet ud," siger han.

Flere boliger Samarbejdet gælder i første omgang med Dansk Ejendomsfond A/S, som ejer Bymidten 76-88 samt Bymidten 50, der begge administreres af DEAS.

Hjemfaldspligten frafalder dog først, når Dansk Ejendomsfond A/S har forpligtet sig til at udvikle ejendommene og deltaget i byudviklingen for den samlede Bymidte. Det står der i sagsfremstillingen til politikerne, som senest har været til godkendelse i økonomiudvalget.

Ud over at få liv i de tomme butikslokaler, så er der også et ønske om at byfortætte Bymidten, det vil sige, at bygge flere boliger. Det mener Egil Hulgaard vil styrke Bymidten som samlingspunkt.

"Flere mennesker er mere aktivitet, og det er det, som Bymidten har brug for. Det er også for at sikre boliger til de ældre, som ikke længere har brug for så mange kvadratmeter og for en have. Det kan i stedet frigøre kvadratmeter til børnefamilier," siger han.

Skal der stadig være butikker i stueetagen, hvis der kommer boliger?

"Ja, jeg synes, at vi skal fastholde erhvervslejemål i stueetagen. Der har alt for lang tid været tomme lejemål, som skyldes inaktivitet fra ejernes side. Men det bliver en lang proces, at få en række ejere til at indgå i et strategisk arbejde, det gør man ikke på en eftermiddag," siger Egil Hulgaard.

Almene boliger? Næstformand i udvalget, Lene Bang (S), mener også, at der er brug for en samlet plan for at styrke Bymidten.

"Planen peger virkelig fremad. Det vil gøre Bymidten endnu mere attraktiv, hvis der bliver bygget flere boliger, for jo flere mennesker, desto mere liv. Man skal gøre det tydeligt, hvilken vej, man skal gå, så der bliver skabt en bedre sammenhæng på Bymidten," siger hun.

Lene Bang mener, at nye boliger skal være blandede boformer.

"Vi vil gerne have forskellige størrelser og ejerformer, som ejer, andel og almene boliger. Men det handler om, hvad vi kan blive enige om i byrådet," siger hun.

Egil Hulgaard mener derimod ikke, at der også skal være almene boliger.

"Det er et diskussionspunkt, men jeg har ikke noget ønske om almene boliger," siger han.

Parkeringshus Flere boliger kræver dog flere parkeringspladser, og derfor er der også planer om at oprette en parkeringsfond, hvor grundejerne kan tilkøbe sig parkeringsrettigheder. Det skal enten helt eller delvist betale for opførelsen af et parkeringshus i flere etager.

"Furesø Kommune må i den henseende stå for opførelsen af yderligere parkeringsmuligheder, hvilket formentlig kun kan ske ved opførelse af et parkeringshus i flere etager," står der i forvaltningens sagsfremstilling.

Hvor et parkeringshus skal ligge er der ingen konkrete planer om. Men Egil Hulgaard kommer med et par forslag.

"Det kan for eksempel være nede ved stationen, eller der kan komme et ekstra dæk på parkeringen ved Kvickly," siger han.

Onsdag skal det vedtages i byrådet, om borgmesteren og forvaltningen skal have bemyndigelse til at indgå aftaler med ejerne på Bymidten og til at arbejde videre med oprettelsen af en parkeringsfond for Værløse Bymidte.

Der skal dog først ske borgerinddragelse og ændringer af lokalplanen, før et byggeri går i gang.

"Vi skal i gang med at lokalisere, hvor der er muligheder," siger Lene Bang.