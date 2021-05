650.000 kroner skal gøre dette kryds mere sikkert, er der lagt op til. Foto: Jens Berg Thomsen

Kommune vil ændre farligt kryds for 650.000 kr.

Forvaltningen lægger op til at ændre på krydset ved Kollekollevej og Frederiksborgvej, hvor der sker mange uheld. Det er del af en større trafikplan, som politikerne skal vedtage til juni

Furesø - 29. maj 2021

Der sker for mange uheld i krydset ved Kollekollevej og Frederiksborgvej i Farum. Derfor er der planer om at frigive 650.000 kroner til at ændre på krydset, så det bliver mere trafiksikkert. Det skal dog først vedtages på udvalgsmødet for natur, miljø og grøn omstilling samt i økonomiudvalget i juni, da det er en del af en større trafik-og mobilitetsplan med et budget på 5,2 millioner kroner.

"Det er et sted, hvor der sker mange ulykker. Der er folk, der kører stærkt på Frederiksborgvej, og når man kommer af Kollekollevej, skal man tage hensyn til både cykler og biler," siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Mange høringssvar

De 5,2 millioner kroner skulle ifølge den oprindelige tidsplan været frigivet på onsdagens møde i økonomiudvalget. Men i stedet blev der kun frigivet 1.020.000 kroner, der hører under emnerne fremkommelighed og kollektiv transport.

Det skyldes ifølge Lene Munch-Petersen, at forvaltningen skal have mere tid til at kigge de 23 høringssvar igennem og eventuelt foretage ændringer i indstillingen. Men for at komme i gang med nogle af projekterne, blev nogle af midlerne altså frigivet.

"Der er mange ting, der venter på at komme i gang i år," siger Lene Munch-Petersen.

Samkørselstjeneste

Det, som allerede kan gå i gang, er blandt andet en ombygning af krydset ved Skovmose Allé og Gl. Hareskovvej, hvor der skal skabes en bedre fremkommelighed for busserne og en bedre trafiksikkerhed for fodgængerne. Det koster 198.000 kroner. Og når det gælder kollektiv trafik, indgår kommunen nu et samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo. Det er der afsat 178.000 kroner til i 2021 og derefter 90.000 kroner per år.

"På app'en kan man se, hvem der kører i samme retning. Det skal gøre, at borgere og virksomhedernes ansatte kan pendle sammen," siger Lene Munch-Petersen.

Det er der frigivet penge til Fremkommelighed:

Prioriteringsplan for cykelstinettet: 200.000 kroner

Ombygning af krydset Skovmose Alle/ Gl. Hareskovvej for forbedring af fremkommeligheden for busserne og trafiksikkerheden for fodgængerne: 198.000 kroner

Evaluering af signaloptimeringen på Kirke Værløsevej og Kollekollevej: 45.000 kroner

Kollektiv transport:

Udviklingsplan for den kollektive trafik for at styrke og forbedre betjeningen: 200.000 kroner

Kommunen indgår samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo. I de efterfølgende år skal der afsættes 90.000 kr. årligt til tjenesten. Samkørselstjenesten skal få borgere og virksomhedernes ansatte til at pendle sammen: 178.000 kroner

Overdækket cykelparkering ved busstoppestedet ved Farum Midtpunkt, som kan øge antallet af kombinationsture til Farum Erhvervspark: 90.000 kroner

Kilde: Furesø Kommune