Udvalgsformand Lene Munch-Petersen ved en af laderne ved rådhuset. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kommune venter på grønt lys til ladestandere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune venter på grønt lys til ladestandere

Som reglerne er nu, må kommunerne ikke selv etablere offentlige ladestandere til borgerne. Derfor venter kommunen på nye regler fra Folketinget, før der sættes standere op

Furesø - 08. august 2021 kl. 10:40 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

I takt med at flere og flere køber sig en elbil, bliver der selvsagt også behov for flere ladestandere. Det gælder både offentlige standere såvel som ved lejligheder og rækkehuse, hvor det ikke er muligt at etablere egen ladestander. Men de offentlige ladestandere lader vente på sig, på trods af at byrådet for et år siden vedtog en strategi for ladestandere, hvor der er konkrete forslag til, hvor der bør opsættes ladestandere rundt i kommunen.

Læs også: Her foreslår kommune at sætte offentlige ladestandere op

Ligesom tankstationer Det er dog ikke med kommunens gode vilje, at der endnu ikke er opsat flere ladestandere. For kommunen må ikke selv opsætte landestandere til offentligt brug. Det har en nylig afgørelse til Frederiksberg Kommune slået fast. Det fortæller udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

"Kommunen må ikke opsætte ladestandere på egne parkeringsarealer og tjene penge på, at borgerne bruger vores el, da det strider imod kommunalfuldmagten. De skal ligesom tankstationer køres på et privat marked, ligesom vi heller ikke har kommunale benzinstandere," forklarer hun.

Hos Furesø Kommune venter de derfor i øjeblikket på lempelser på området, da Folketinget senest til september skal drøfte de mange anbefalinger, som den såkaldte Eldrup-kommission er kommet med. Det skal blandt andet handle om at gøre kommunerne klar til udrulningen af ladestandere.

"Der kan politikerne ikke komme udenom at lave regler på området. Det jeg ser for mig, er at kommunen kan leje jorden ud til private udbydere, som så står for driften, så der er rene linjer. Det er mit gæt på, hvordan det lander," mener Lene Munch-Petersen.

Privat leverandør Kommunen er ifølge hende sat tilbage efter en udtalelse fra Ankestyrelsen til Frederiksberg Kommune, der i marts slog fast, at kommunen kun må sætte standere op til eget forbrug. På Frederiksberg har kommunalbestyrelsen vedtaget en såkaldt ladegaranti, der betyder, at der højst på være 250 meter til nærmeste ladestander, og derfor spurgte kommunen tilbage i december 2019 tilsynet, om den også selv måtte engagere sig i etableringen og driften af el-ladestandere. Men kommunen må ikke engang betale for grundinstallationer og montage af el-ladestandere for herefter at udbyde driften af dem. Siden har den private leverandør Clever dog løst det meste af målsætningen ved at sætte ladestandere op mange steder i kommunen.

Der er dog forskel på Furesø og Frederiksberg Kommune, hvor det kun er tre procent, der bor i villa og rækkehuse, mens resten bor i lejligheder. I Furesø Kommune er det derimod 78 procent af borgerne, der har mulighed for at lade deres bil selv, men derfor er der stadig et behov for offentlige ladestandere ved for eksempel indkøbssteder eller offentlige institutioner. Det eneste offentlige sted, hvor borgerne kan oplade, som det er nu, er udenfor Furesø Rådhus og ved Farum Kulturhus. Udenfor rådhuset er der 13 11 kw ladestandere med to udtag, hvoraf én er en 50kw hurtiglader. På parkeringspladsen ved Farum Kulturhus er der to 11 kw ladestandere, som også er offentligt tilgængelige.

Vil gå hurtigt efter forlig Furesø Kommune har selv 50 el-biler til blandt andet hjemmeplejen og Driftsgården, og der er derfor opsat ladestandere til dem, men dem må borgerne ikke bruge ifølge reglerne, som kommunen ikke har indflydelse på.

"Vi vil meget gerne fremme brugen af elbiler, men vi er sat lidt tilbage på grund af dommen til Frederiksberg Kommune. Vi vil gerne sætte ladestandere op i forbindelse med institutioner til ansatte og borgere, og der kan vi bruge modellen med at udleje jorden til private leverandører som Clever eller E.ON," siger Lene Munch Petersen, der regner med, at der kommer flere ladestandere op til borgerne i 2022.

"Når først regelsættes er i orden, tror jeg, at det kommer til at gå rigtig hurtigt, for der ligger et pres fra borgerne," siger hun.