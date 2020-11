Artiklen: Kommune slår dørene op for et midlertidigt testcenter fra den 12.-14. november

coronatest Furesø Kommune åbner nu et midlertidigt testcenter, hvor borgere i Furesø og fra andre kommuner har mulighed for at blive testet for covid-19 uden tidsbestilling og uden henvisning. Testcentret ligger i Musikhuset i Farum og har åbent i tre dage fra torsdag den 12. til lørdag den 14. november.