Underskrivelse af partnerskabsaftalen. Fra venstre: Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv. Ole Bondo Christensen (A), borgmester. Birgit Ritter, formand Furesø Erhvervsforening. Mogens Brusgaard, formand Furesø INDUSTRI

Kommune og erhverv hånd i hånd

Furesø - 02. februar 2021 kl. 17:51 Kontakt redaktionen

Det er en svær tid at sætte præcise mål for erhvervslivets samarbejde med Furesø Kommune, hvor Covid19 fortsat sætter markante restriktioner for de lokale virksomheder. I stedet for præcise måltal for beskæftigelsen har aftaleparterne derfor valgt at beskrive de fælles handlinger, som de ønsker, skal være centrum for samarbejdet de næste to år.

- Vi har et rigtig godt samarbejde, hvor en aftale, der bygger på forpligtende og konkrete indsatser, er et naturligt næste skridt. Det gælder fx fokus på verdensmål, fælles nedbringelse af CO2 samt skolernes samarbejde med erhvervslivet. Derfor er vi godt tilfredse med den aftale, som byrådet nu har godkendt, siger formand for Furesø INDUSTRI, Mogens Brusgaard.

Partnerskabsaftalen kommer i forlængelse af en række undersøgelser af det lokale erhvervsklima i Furesø. I starten af december viste den årlige undersøgelse fra Dansk Industri, at flere virksomheder var interesseret i at anbefale andre at etablere sig i kommunen. Og efterfølgende viste en lokal udført undersøgelse blandt 349 virksomheder, at tilfredsheden var størst blandt de virksomheder, som havde en dialog og samarbejde med kommunen.

- Vi bygger videre på et rigtig godt samarbejde med denne aftale, hvor vi får beskrevet, hvordan vi skal styrke kommunens indkøb blandt de lokale virksomheder i Furesø. Det var et væsentligt resultat af de to undersøgelser, der er gennemført, at samarbejdet omkring udbud og indkøb skulle styrkes, så det er vi glade for er præciseret i den nye aftale, fortæller formand for Furesø Erhvervsforening, Birgit Ritter.

Selvom Covid19 har sat dagsordenen, så er rekrutteringen af nye medarbejdere til lokale virksomheder i samarbejde med Jobcentret stadig en vigtig del af aftalen. En række ledige vil fremover være i fokus i samarbejdet blandt andet ikke-vestlige kvinder, borgere med funktionsnedsættelse samt ny-ledige akademikere.

- Vi skal ikke glemme, at selv i en tid med Covid19, så er der virksomheder, der har brug for at rekruttere, og når vi forhåbentlig snart får åbnet mere op for samfundet, så skal vi som kommune stå parat til at hjælpe virksomhederne med at få de helt rigtige medarbejdere, samtidig med at vores ledige borgere oplever, at de kan bidrage til fællesskabet," udtaler formand for Furesø Kommunes Udvalg for beskæftigelse og erhverv, Hasan Yilmaz (S).

Partnerskabsaftalen bliver et af de faste omdrejningspunkter for samarbejdet i Erhvervskontaktudvalget, som er det faste dialogforum mellem erhvervsliv og Furesø Kommune.