Se billedserie Hareskov Frisbee Klub har her sat en pop-up bane op ved området tæt på Værløse Svømmehal. Foto: Jan F. Stephan

Kommune arbejder videre med discgolfbane i Værløse

En gruppe borgere har ansøgt om at etablere en discgolfbane. Kommunen går nu i gang med at undersøge muligheden

Furesø - 08. maj 2021 kl. 06:35 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Furesø Avis kunne for nyligt fortælle om en række borgere, der har et stort ønske om at etablere en disc golf bane i det grønne område tæt ved Værløse Svømmehal. Det gælder blandt andre Hareskov Frisbee klub, der for et år siden ansøgte kommunen om at kigge på muligheden.

I år har kommunen fået fem andre ansøgninger om netop det samme, som måske skyldes, at sporten under corona har vundet stor popularitet. I midten af april blev der derfor afholdt et digitalt møde med alle ansøgere samt med to af kommunens konsulenter. Chefkonsulent i kultur-og idrætsafdelingen, Jakob Hermansen, fortæller til Furesø Avis, at der nu bliver arbejdet videre med projektet.

"Vi havde et godt møde med gruppen af borgere og Hareskov Frisbee Klub omkring mulighederne for at etablere en discgolfbane. Gruppen blev bedt om at vende tilbage med en mere konkret skitse over deres fælles ønske til en bane, og på den baggrund kan vi kvalificere, om det er muligt," siger han.

Op til politikerne Skitsen skal vise, hvor der kan være teesteder og kurve, som frisbeen skal lande i, og sammen med kommunens folk skal der ses på, om der er nogen udfordringer med de placeringer. Derefter skal der laves en projektbeskrivelse, der kan fremlægges for byrådspolitikere i de relevante udvalg, som så kan tage stilling til, om der skal etableres en bane. Projektet vil være med i en samlet pulje af idéer til udvidelser af idrætsfaciliteter, som politikerne får at se i slutningen af året. Det blev skrevet ind i sidste års budgetaftale at vurdere behovet og mulighederne for udvidelser af kommunens idrætsanlæg.

Jakob Hermansen vil dog ikke afvise, at banen kan komme hurtigere op, hvis det lykkes ansøgerne selv at finde midlerne til den.

"Hvis de selv finansierer banen og tager driften, så kan jeg ikke sige, om det bliver i år. Men det afhænger af, at politikerne også siger god for det," siger han.

Ifølge formanden for Hareskov Frisbee Klub, Peter Jepsen, vil en disc golf bane koste omkring 300.000 kroner, og planen er at søge forskellige fonde hos blandt andet DGI.