Den nye handleplan skal gøre folkeskolerne i Furesø Kommune bedre. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Kommune: Ambitiøs plan for løft af Furesøs folkeskoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune: Ambitiøs plan for løft af Furesøs folkeskoler

Skoleudvalget har lavet ny handleplan for Furesøs folkeskoler

Furesø - 29. januar 2021 kl. 10:22 Kontakt redaktionen

Nu skal folkeskolerne være bedre i Furesø Kommune. Udvalget for skole og ungdomsuddannelse har vedtaget en handleplan, der skal løfte Furesøs folkeskoler. Planen skal være med til at indfri kommunens 2030-mål om et godt børneliv og visionen om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig maksimalt. Formanden for udvalget Henrik Poulsen (S) siger:

"Alle børn i Furesø skal have gode vilkår for at trives, udvikle sig og lære, så de kan gribe livets mange muligheder. Mangfoldigheden på Furesøs skoler har stor værdi for børnenes dannelse, trivsel og læring. Vi vil fra byrådets side sikre gode rammer for alle vores skolers arbejde med at fremme det enkelte barns udviklingspotentiale og det gode børneliv. Den plan, vi har lagt, lægger en række spor ud for at styrke de enkelte skoler. Det er jeg utroligt glad for."

Handleplanen hedder "Det gode børneliv - løft af alle skoler" og omfatter både initiativer, der kommer alle børn til gavn, og initiativer der er målrettet den enkelte skole. Planen rummer syv spor med tilknyttede initiativer.

Der skal tildeles ekstra ressourcer til et løft af skoler med høj andel af børn i udsatte positioner, og i de kommende måneder skal udvalget blandt andet se på muligheden for at tilbyde børn med sproglige udfordringer plads på en anden skole, ligesom der skal ses på om en mere balanceret elevsammensætning kan opnås gennem mindre justeringer af skoledistrikterne.

Herudover skal politikerne som en del af handleplanen drøfte, hvordan man forbedrer de fysiske rammer, så lokaler og indretning i højere grad understøtter varierede undervisningsforløb.

Nogle initiativer forventes at have effekt på den korte bane, mens effekten af andre initiativer først vil kunne ses i løbet af en årrække.

Handleplanens syv spor hedder: løft af alle skoler, løft af skoler med stor diversitet, stærke folkeskoleprofiler, fordeling af specialtilbud, justering af skoledistrikter, ændrede indskrivningsregler og boligsocial indsats.Jk