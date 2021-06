Udvalgsformand Henrik Poulsen havde mandag eftermiddag fornøjelsen af selskabet af seks nominerede folkeskolelærere. Forrest fra venstre er det: Birgitte Aflatouni, Cille Lunde Krohn og Eva Bjørk Kristjansdottir. Bagerst fra venstre er det: Jonna Toft-Høgh, Birgit Rubæk og Charlotte Wich Thomsen. Foto: Mikkel Kjølby

Kommunal hyldest til nogle helt særlige lærere

Furesø - 22. juni 2021 kl. 18:56 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Hvert år kårer dagbladet Politiken landets bedste lærere.

Det sker efter grundig udvælgelsesproces, som starter med, at elever, forældre og kollegaer får mulighed for at indstille kandidater- til Politikens Undervisningspris. I år blev der peget på intet mindre end otte lærere ansat i Furesø Kommunes folkeskoler. Ingen af dem slap igennem nåleøjet til den endelige udvælgelses, men Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelses syntes alligevel, at det store antal nominerede fortjente en hyldest.

Mandag - efter klokken var ringet ud i Furesøs skoler - samledes seks af de dygtige lærere i byrådssalen på Furesø Rådhus, hvor medlemmerne af udvalget samt borgmester, viceborgmester og skolechef stod klar til at takke for indsatsen.

- Det er elever, forældre eller kollegaer, som har peget på jer. Det er den bedste udmærkelse at få. Det er levende mennesker, som I har daglig omgang med, som synes, at I er værdige til at blive udpeget til landets bedste lærer, sagde Udvalgsformand Henrik Poulsen (S).

Lille Værløse Skole fik nomineret fire lærere: Birgitte Aflatouni, Jonna Toft-Høgh og Birgit Rubæk samt Jette Sloth Holst, som ikke havde mulighed for at være til stede ved seancen. Charlotte Wich Thomsen, repræsenterede Søndersøskolen, mens Eva Bjørk Kristjansdottir og Cille Lunde Krohn er fra henholdsvis Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen. En enkelt lærer er skiftet til en skole i en anden kommune og var derfor ikke med i denne hyldest.

Budskabet fra udvalgsformanden var krystalklar.

- I skal have tak, fordi I er ansat i Furesø Kommunes folkeskoler, og I skal have endnu mere tak, fordi at I bliver i Furesø Kommunes folkeskoler, lød det fra Henrik Poulsen.

Charlotte Wich Thomsen er klasselærer for 4D på Søndersøskolen og sætter stor pris på anerkendelsen ved at blive nomineret samt kommunens hyldest.

- Det betyder rigtig meget. Det er dejligt, at de giver sig tid til at nominere en lærer, men også at de giver udtryk for, hvad de sætter pris på i forbindelse med nomineringen, sagde Charlotte Wich Thomsen.