Én af de virksomheder, som Furesø Kommunes erhvervskonsulent Flemming Ipsen netop har været forbi, er den nykårede gazellevirksomhed Wally og Whiz. Virksomhedens stifter, Kristian Them Hansen har opnået gazellestatus med virksomhedens produktion af kvalitetsvingummi og-slik

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal hyldest til 13 lokale gazeller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal hyldest til 13 lokale gazeller

Furesø - 26. februar 2021 kl. 15:35 Kontakt redaktionen

Der skulle have stået 13 buketter klar til de lokale gazellevirksomheder ved dette års nytårskur for erhvervslivet. I stedet har Furesø Kommunes erhvervskonsulenter nu været rundt i kommunen med en anerkendende hilsen til de 13 Furesø-virksomheder, der skulle have været fejret for deres nye titel som gazellevirksomhed. Det fortæller Ole Bondo Christensen (S), formand for kommunens erhvervskontaktudvalg og borgmester i Furesø.

- Gazellevirksomheder tjener som inspiration - det skal vi anerkende dem for. De lykkes med en kontinuerlig vækst over en fireårig periode, og samtidig bidrager de til at skabe den vækst, som har så stor betydning for udviklingen af kommunen, siger han.

- Oven på 2020, hvor mange virksomheder har været virkelig trængte, skal vi derfor glæde os over, at der også er positive erhvervshistorier at fortælle, siger han.

Det er Dagbladet Børsen, der ved det årlige show i december måned med over 2.000 deltagere normalt kårer landets nye gazeller. Som med den lokale nytårskur for erhvervslivet i Galaksen var begivenheden også coronaramt. Men selv om fejringen er udeblevet, varmer anerkendelsen såvel nationalt som lokalt alligevel, fortæller Mogens Brusgaard, formand for Furesø Industri og næstformand i kommunens erhvervskontaktudvalg. Som direktør for virksomheden Wexøe kan han nemlig nu også selv føje gazelle til sidste års resultat, og det forpligter, mener han.

- Coronaen har ramt Furesøs virksomheder fuldstændig vilkårligt. Nogle har fået lyntravlt, andre har klaret sig, og nogle har bare været urimeligt hårdt ramt,« konstaterer Mogens Brusgaard.

- Derfor har vi i Furesø gennem hele coronakrisen stået sammen om 'Furesø hjælper Furesø-samarbejdet', hvor virksomheder har kunnet få hjælp og råd af andre virksomheder. Her skal vi ikke kun blive inspireret af gazellerne som enlige sprintere. Vi skal også glæde os over, at et stærkt, lokalt erhvervsnetværk kommer hele flokken af virksomheder og måske endda kommende gazeller til gavn,« påpeger Mogens Brusgaard.

Hasan Yilmaz (S), formand for Furesøs Udvalg for beskæftigelse og erhverv opfordrer til, at virksomhederne orienterer sig i de netværksmuligheder, der fortsat er, men også i de hjælpepakker, som kommunens erhvervskonsulenter har så godt overblik over.

- Man bliver ikke en gazellevirksomhed, hvis ikke man også rækker ud og beder om hjælp, når man har brug for det. Erhvervssiderne på kommunens hjemmeside er klar med et svar, uanset om man mangler et overblik over de nationale støtteordninger, mangler en ekstra medarbejder eller savner at vende situationen med andre erhvervsfolk over et online netværksarrangement. Og ellers tager man bare fat i kommunens erhvervsteam, lyder opfordringen fra Hasan Yilmaz.