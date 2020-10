Kommunen vil holde en række pop-up møder for at høre borgerne om, hvordan Furesø skal udvikle sig. Arkivfoto Jens Berg Thomsen.

Kom med dit bud på hvordan vi skaber en super-kommune

Hvordan skal Furesø 2030 se ud? Du har nu muligheden for at komme med dit bud

Furesø - 12. oktober 2020 kl. 18:26 Kontakt redaktionen

Hvordan skal fremtiden være i Furesø Kommune? Det spørgsmål vil byrådet gerne have hjælp til at besvare.

"Corona sætter begrænsninger for traditionelle borgermøder. I stedet vil byrådet tage en række andre værktøjer i brug for at sikre en god dialog om kommunens langsigtede udvikling. Alle borgere modtager i disse dage et brev i deres e-Boks med oplysninger om, hvordan de kan bidrage," skriver kommunen i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Én af mulighederne er at møde politikerne ude i gadebilledet i forskellige dele af Furesø ved såkaldte pop-up borgermøder. Pop-up borgermøderne vil blive annonceret snarligt. Samtidig kan man mødes med sine nærmeste for eksempel familie eller venner i et "gæstebud", hvor man med lidt lækkerier kan drøfte kommunens 2030-mål uden risiko for at smitte andre. Sideløbende med disse aktiviteter kan alle borgere mødes via platformen Citizenlab på https://deltag.furesoe.dk. Platformen er allerede åben nu."

Otte mål Furesø Byråd besluttede i foråret otte mål for udviklingen af Furesø mod 2030, så kommunen bliver en endnu bedre kommune at bo, leve og arbejde i.

"I byrådet har vi sat en række overordnede mål for udviklingen af kommunen de næste ti år. Men hvad er den rigtige vej til målene? Har vi prioriteret rigtigt, og er vi ambitiøse nok? Det er sådan nogle samtaler, vi håber, borgerne vil bidrage til," siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (S).

Inputtet fra pop-up borgermøder og gæstebud kommer ind via den digitale platform på https://deltag.furesoe.dk. Her kan man også foreslå nye indsatser og succeskriterier, og de forskellige inddragelsesformer venter viceborgmester Lars Carstensen (K) sig meget af.

"Vi har tidligere set, at både gæstebuddet og den digitale inddragelse appellerede til andre typer borgere, end de klassiske borgermøder gør. Når vi skal udvikle kommunen i fællesskab, skal vi gøre alt for, at så mange stemmer bliver hørt, og her er de nye og lidt utraditionelle dialogformer en fordel," siger Lars Carstensen.

Jk